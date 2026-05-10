< sekcia Zahraničie
Trump: Irán sa Spojenými štátmi zahráva už 47 rokov
V Obamovi našiel Irán toho najväčšieho hlupáka zo všetkých, no nebol taký zlý, ako „ospalý“ Joe Biden, pokračoval Trump.
Autor TASR
Washington 10. mája (TASR) — Americký prezident Donald J. Trump v nedeľu opäť verbálne zaútočil na Irán a zároveň kritizoval svojich predchodcov Baracka Obamu a Joea Bidena za ich prístup k Teheránu. Tvrdí, že Irán sa so Spojenými štátmi a zvyškom sveta už 47 rokov iba hrá a využil slabosť predchádzajúcich administratív USA. Informovala o tom agentúra AFP.
„Irán sa hrá so Spojenými štátmi a zvyškom sveta už 47 rokov (LEN ZDRŽIAVA, ZDRŽIAVA, ZDRŽIAVA!) a keď sa prezidentom stal Barack Hussein Obama, konečne našiel, čo hľadal. Nielenže k nemu bol dobrý, bol dokonca skvelý, v skutočnosti sa postavil na jeho stranu, odvrhol Izrael a všetkých ostatných spojencov a Irán chytil druhý dych,“ uviedol Trump na svojej platforme Truth Social.
Trump obvinil Obamu, že počas svojho pôsobenia vo funkcii poskytol Iránu „stovky miliárd dolárov“, vrátane 1,7 miliardy dolárov v hotovosti, ktoré do Teheránu dopravili lietadlami. Iránci podľa Trumpa netušili, čo majú s toľkými peniazmi robiť. „Nikdy predtým nevideli toľko peňazí a už ani neuvidia,“ konštatoval.
V Obamovi našiel Irán toho najväčšieho hlupáka zo všetkých, no nebol taký zlý, ako „ospalý“ Joe Biden, pokračoval Trump.
„Iránci nás 47 rokov ťahajú za nos, nechávajú nás čakať, zabíjajú našich ľudí svojimi bombami pri cestách, potláčajú protesty a nedávno zlikvidovali 42.000 nevinných a neozbrojených demonštrantov, pričom sa vysmievali našej krajine, ktorá je znovu skvelá. Viac sa už smiať nebudú!“ uzatvoril Trump.
Svoj najnovší status zverejnil krátko po tom, ako Irán prostredníctvom Pakistanu oficiálne doručil svoju odpoveď na najnovší americký návrh na ukončenie konfliktu. Obsah odpovede zatiaľ zverejnený nebol. Podľa agentúry ISNA sa odpoveď Iránu týka ukončenia vojny a bezpečnej plavby v Perzskom zálive a Hormuzskom prielive.
„Irán sa hrá so Spojenými štátmi a zvyškom sveta už 47 rokov (LEN ZDRŽIAVA, ZDRŽIAVA, ZDRŽIAVA!) a keď sa prezidentom stal Barack Hussein Obama, konečne našiel, čo hľadal. Nielenže k nemu bol dobrý, bol dokonca skvelý, v skutočnosti sa postavil na jeho stranu, odvrhol Izrael a všetkých ostatných spojencov a Irán chytil druhý dych,“ uviedol Trump na svojej platforme Truth Social.
Trump obvinil Obamu, že počas svojho pôsobenia vo funkcii poskytol Iránu „stovky miliárd dolárov“, vrátane 1,7 miliardy dolárov v hotovosti, ktoré do Teheránu dopravili lietadlami. Iránci podľa Trumpa netušili, čo majú s toľkými peniazmi robiť. „Nikdy predtým nevideli toľko peňazí a už ani neuvidia,“ konštatoval.
V Obamovi našiel Irán toho najväčšieho hlupáka zo všetkých, no nebol taký zlý, ako „ospalý“ Joe Biden, pokračoval Trump.
„Iránci nás 47 rokov ťahajú za nos, nechávajú nás čakať, zabíjajú našich ľudí svojimi bombami pri cestách, potláčajú protesty a nedávno zlikvidovali 42.000 nevinných a neozbrojených demonštrantov, pričom sa vysmievali našej krajine, ktorá je znovu skvelá. Viac sa už smiať nebudú!“ uzatvoril Trump.
Svoj najnovší status zverejnil krátko po tom, ako Irán prostredníctvom Pakistanu oficiálne doručil svoju odpoveď na najnovší americký návrh na ukončenie konfliktu. Obsah odpovede zatiaľ zverejnený nebol. Podľa agentúry ISNA sa odpoveď Iránu týka ukončenia vojny a bezpečnej plavby v Perzskom zálive a Hormuzskom prielive.