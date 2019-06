Trump: Irán urobil veľmi veľkú chybu, keď zostrelil americký dron

Armáda Spojených štátov označila zostrelenie bezpilotného prieskumného lietadla za nevyprovokovaný útok a zdôraznila, že incident sa stal v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Hormuzským prielivom.

Washington 20. júna (TASR) - Irán urobil "veľmi veľkú chybu", keď zostrelil americký dron. Prezident USA Donald Trump to vo štvrtok uviedol na svojom účte na Twitteri.



Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová povedala, že Trumpa informovali o prípade v stredu neskoro večer a znovu vo štvrtok ráno. Sandersová podľa agentúry AP dodala, že jeho administratíva bude v kontakte aj so zákonodarcami v Kongrese.



Na neskoršom stretnutí s kanadským premiérom Justinom Trudeauom v Oválnej pracovni Bieleho domu Trump na otázku novinára, ako USA zareagujú na zostrelenie svojho dronu, odpovedal. "Samozrejme, že o tom nebudeme príliš veľa hovoriť. Dozviete sa to. Urobili veľmi veľkú chybu," povedal Trump.



Iránske elitné revolučné gardy oznámili, že americký "špionážny" dron zostrelili v iránskom vzdušnom priestore. Armáda Spojených štátov označila zostrelenie bezpilotného prieskumného lietadla za "nevyprovokovaný útok" a zdôraznila, že incident sa stal v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Hormuzským prielivom.



Predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová vo štvrtok vyhlásila, že USA sa v období narastajúceho napätia s Iránom nemôžu správať "ľahkovážne". Trump podľa Pelosiovej nechce ísť do vojny a nechce ju ani americký ľud. "V našej krajine vôbec nie je chuť ísť do vojny," uviedla. USA musia byť v ochrane svojich záujmov "silné a konať strategicky" a "nesmú byť ľahkovážne", zdôraznila Pelosiová.



Ministerstvo obrany USA vo štvrtok už skôr potvrdilo správy o zostrelení prieskumného dronu amerického námorníctva iránskymi silami, trvalo však na tom, že stroj sa nenachádzal v iránskom, ale medzinárodnom vzdušnom priestore.



Podľa hovorcu ústredného velenia americkej armády Billa Urbana k incidentu došlo vo štvrtok o 01.35 h SELČ.



Veliteľ iránskych revolučných gárd Hosejn Salámí vyhlásil, že zostrelenie dronu je "jasný signál" pre Američanov. Dodal, že Irán "nemá v úmysle vstúpiť do vojny so žiadnou krajinou, je však na vojnu pripravený".



Uvedený incident sa odohral v čase zvýšeného napätia vo vzťahoch medzi Iránom a Spojenými štátmi. Tie pripisujú Iránu zodpovednosť za nedávne útoky na tankery v oblasti strategicky významného Hormuzského prielivu. Teherán však tieto obvinenia odmieta a vyjadruje predpoklad, že v skutočnosti za útokmi stoja Spojené štáty, ktoré ich chcú využiť na ospravedlnenie použitia sily proti Iránu.