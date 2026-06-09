< sekcia Zahraničie
Trump: Irán zostrelil americký vrtuľník a USA musia zareagovať
Boeing AH-64 Apache je útočný vrtuľník s dvojčlennou posádkou, vyzbrojený laserom navádzanými raketami Hellfire alebo neriadenými strelami Hydra.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 9. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že vrtuľník Apache, ktorý sa v pondelok zrútil neďaleko Hormuzského prielivu, zostrelil Irán. Zároveň upozornil, že Spojené štáty „musia“ zareagovať. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
„Naše ozbrojené sily ma práve informovali, že Iránci v noci zostrelili jeden z našich vysoko sofistikovaných vrtuľníkov Apache, ktorý hliadkoval nad Hormuzským prielivom. Na palube boli dvaja piloti, obaja sú v poriadku a vyviazli bez zranení. Spojené štáty však musia nevyhnutne na tento útok reagovať,“ napísal Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social.
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) uviedlo, že dvaja členovia posádky vrtuľníka Apache „boli zachránení americkými silami po tom, ako ich vrtuľník havaroval neďaleko pobrežia Ománu“.
Námorný dron lokalizoval oboch pilotov po tom, ako boli vo vode približne dve hodiny, uviedol hovorca CENTCOM Tim Hawkins. Dodal, že išlo o prvú známu záchranu bezposádkovým plavidlom na mori vykonanú americkým vojskom.
Boeing AH-64 Apache je útočný vrtuľník s dvojčlennou posádkou, vyzbrojený laserom navádzanými raketami Hellfire alebo neriadenými strelami Hydra.
Tieto stroje patria medzi kľúčové v americkej armáde pri blokovaní tankerov smerujúcich do a z iránskych prístavov, čím sa snažia vyvinúť tlak na Teherán, aby pristúpil na dohodu. Vrtuľníky využívajú aj Spojené arabské emiráty pri zostreľovaní iránskych dronov, konštatuje AP.
Apache sa zrútil krátko po ukončení najnovších vzájomných útokov medzi Iránom a Izraelom.
Agentúra AFP pripomenula, že ide o druhý americký pilotovaný letecký prostriedok, ktorého zostrelenie USA oficiálne pripísali Iránu. V apríli armáda USA informovala o strate stíhačky F-15.
„Naše ozbrojené sily ma práve informovali, že Iránci v noci zostrelili jeden z našich vysoko sofistikovaných vrtuľníkov Apache, ktorý hliadkoval nad Hormuzským prielivom. Na palube boli dvaja piloti, obaja sú v poriadku a vyviazli bez zranení. Spojené štáty však musia nevyhnutne na tento útok reagovať,“ napísal Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social.
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) uviedlo, že dvaja členovia posádky vrtuľníka Apache „boli zachránení americkými silami po tom, ako ich vrtuľník havaroval neďaleko pobrežia Ománu“.
Námorný dron lokalizoval oboch pilotov po tom, ako boli vo vode približne dve hodiny, uviedol hovorca CENTCOM Tim Hawkins. Dodal, že išlo o prvú známu záchranu bezposádkovým plavidlom na mori vykonanú americkým vojskom.
Boeing AH-64 Apache je útočný vrtuľník s dvojčlennou posádkou, vyzbrojený laserom navádzanými raketami Hellfire alebo neriadenými strelami Hydra.
Tieto stroje patria medzi kľúčové v americkej armáde pri blokovaní tankerov smerujúcich do a z iránskych prístavov, čím sa snažia vyvinúť tlak na Teherán, aby pristúpil na dohodu. Vrtuľníky využívajú aj Spojené arabské emiráty pri zostreľovaní iránskych dronov, konštatuje AP.
Apache sa zrútil krátko po ukončení najnovších vzájomných útokov medzi Iránom a Izraelom.
Agentúra AFP pripomenula, že ide o druhý americký pilotovaný letecký prostriedok, ktorého zostrelenie USA oficiálne pripísali Iránu. V apríli armáda USA informovala o strate stíhačky F-15.