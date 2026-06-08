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Trump: Iránske aktíva zostanú zmrazené, kým nebude dohoda o prímerí
Trump zároveň naďalej žiada, aby USA získali iránske zásoby obohateného uránu.
Autor TASR
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Washington 8. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v televíznom rozhovore odvysielanom v nedeľu uviedol, že iránske aktíva zostanú zmrazené, kým sa s Teheránom nepodarí dosiahnuť dohodu o prímerí. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Na otázku, či by bol v rámci prípadnej dohody ochotný uvoľniť zmrazené iránske aktíva alebo zrušiť určité sankcie voči Iránu, Trump odpovedal, že nie.
„To bude nasledovať až potom. Ak sa budú správať slušne, ak odvedú dobrú prácu, potom začneme rokovať,“ povedal v piatok v rozhovore pre televíziu NBC News.
Vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohsen Rezáí predtým pre CNN povedal, že uzavretie mierovej dohody s USA závisí od uvoľnenia zmrazených iránskych aktív v hodnote 24 miliárd dolárov.
Americké ministerstvo financií údajne zvažuje možnosť povoliť využitie iránskych aktív na podporu obnovy v krajinách Perzského zálivu, ktoré by v budúcnosti mohli byť zasiahnuté iránskymi útokmi.
Minister financií USA Scott Bessent zároveň poveril tím, aby vyhodnotil škody, ktoré už Irán svojimi útokmi od začiatku vojny na Blízkom východe spôsobil spojeneckým krajinám v regióne, tvrdí zdroj oboznámený so situáciou. USA podľa neho zvážia použitie iránskych aktív aj opravy týchto škôd.
Trump zároveň naďalej žiada, aby USA získali iránske zásoby obohateného uránu. „Ak uzavrieme dohodu, ak ju uzavrieme teraz, keď máme priateľské vzťahy, pôjdeme tam všetci spolu, aby sme ho získali... Zoberieme ho a zničíme,“ dodal.
Osud obohateného uránu je jedným z najzložitejších bodov pri dosiahnutí dohody o ukončení vojny, ktorú vedú Spojené štáty a Izrael proti Iránu. Získanie uránu ale patrí k hlavným cieľom Trumpovho plánu, keďže USA sa snažia zabrániť Teheránu vo vývoji jadrovej zbrane, čo krajina popiera.
Médiá: Trump chce vyzvať Netanjahua, aby neopätoval útoky Iránu
Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že zatelefonuje izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi a vyzve ho, aby nepodnikal odvetné údery po iránskych raketových útokoch na Izrael. Informoval o tom spravodajský server Axios, píše TASR.
„Zavolám Bibimu hneď teraz a poviem mu, aby sa nemstil,“ povedal Trump v telefonickom rozhovore s novinárom Axiosu Barakom Ravidom. „Každý si užil svoje. Izrael mal svoj útok a Irán mal svoj útok. Ďalší už nepotrebujeme,“ vyhlásil Trump podľa príspevku Ravida na sieti X.
Izraelská televízia Kan tiež informovala, že Trump nalieha na Izrael, aby nereagoval na útoky Iránu. „Izrael už reagoval dosť,“ povedal prezident USA novinárovi televízie.
Trump zjavne stále dúfa, že uzavrie s Teheránom rámcovú dohodu o ukončení vojny, napísala agentúra DPA. Biely dom sa k záležitosti zatiaľ verejne nevyjadril.
„Iránu by som navrhol: vystrelili ste svoje rakety, to stačí. Vráťte sa k rokovaciemu stolu a uzavrite dohodu,“ citovala Trumpa americká televízia Fox News. Šéf Bieleho domu podľa nej naznačil, že rozhovory s Iránom napredujú a dohoda by mohla prísť k najbližších dňoch.
Irán v nedeľu neskoro večer odpálil viacero sérií rakiet na Izrael, čo označil za odvetu za izraelské útoky v Libanone. Podľa izraelskej armády boli všetky rakety v prvých vlnách zostrelené, pričom identifikovala ďalšie blížiace sa strely.
Na otázku, či by bol v rámci prípadnej dohody ochotný uvoľniť zmrazené iránske aktíva alebo zrušiť určité sankcie voči Iránu, Trump odpovedal, že nie.
„To bude nasledovať až potom. Ak sa budú správať slušne, ak odvedú dobrú prácu, potom začneme rokovať,“ povedal v piatok v rozhovore pre televíziu NBC News.
Vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohsen Rezáí predtým pre CNN povedal, že uzavretie mierovej dohody s USA závisí od uvoľnenia zmrazených iránskych aktív v hodnote 24 miliárd dolárov.
Americké ministerstvo financií údajne zvažuje možnosť povoliť využitie iránskych aktív na podporu obnovy v krajinách Perzského zálivu, ktoré by v budúcnosti mohli byť zasiahnuté iránskymi útokmi.
Minister financií USA Scott Bessent zároveň poveril tím, aby vyhodnotil škody, ktoré už Irán svojimi útokmi od začiatku vojny na Blízkom východe spôsobil spojeneckým krajinám v regióne, tvrdí zdroj oboznámený so situáciou. USA podľa neho zvážia použitie iránskych aktív aj opravy týchto škôd.
Trump zároveň naďalej žiada, aby USA získali iránske zásoby obohateného uránu. „Ak uzavrieme dohodu, ak ju uzavrieme teraz, keď máme priateľské vzťahy, pôjdeme tam všetci spolu, aby sme ho získali... Zoberieme ho a zničíme,“ dodal.
Osud obohateného uránu je jedným z najzložitejších bodov pri dosiahnutí dohody o ukončení vojny, ktorú vedú Spojené štáty a Izrael proti Iránu. Získanie uránu ale patrí k hlavným cieľom Trumpovho plánu, keďže USA sa snažia zabrániť Teheránu vo vývoji jadrovej zbrane, čo krajina popiera.
Médiá: Trump chce vyzvať Netanjahua, aby neopätoval útoky Iránu
Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že zatelefonuje izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi a vyzve ho, aby nepodnikal odvetné údery po iránskych raketových útokoch na Izrael. Informoval o tom spravodajský server Axios, píše TASR.
„Zavolám Bibimu hneď teraz a poviem mu, aby sa nemstil,“ povedal Trump v telefonickom rozhovore s novinárom Axiosu Barakom Ravidom. „Každý si užil svoje. Izrael mal svoj útok a Irán mal svoj útok. Ďalší už nepotrebujeme,“ vyhlásil Trump podľa príspevku Ravida na sieti X.
Izraelská televízia Kan tiež informovala, že Trump nalieha na Izrael, aby nereagoval na útoky Iránu. „Izrael už reagoval dosť,“ povedal prezident USA novinárovi televízie.
Trump zjavne stále dúfa, že uzavrie s Teheránom rámcovú dohodu o ukončení vojny, napísala agentúra DPA. Biely dom sa k záležitosti zatiaľ verejne nevyjadril.
„Iránu by som navrhol: vystrelili ste svoje rakety, to stačí. Vráťte sa k rokovaciemu stolu a uzavrite dohodu,“ citovala Trumpa americká televízia Fox News. Šéf Bieleho domu podľa nej naznačil, že rozhovory s Iránom napredujú a dohoda by mohla prísť k najbližších dňoch.
Irán v nedeľu neskoro večer odpálil viacero sérií rakiet na Izrael, čo označil za odvetu za izraelské útoky v Libanone. Podľa izraelskej armády boli všetky rakety v prvých vlnách zostrelené, pričom identifikovala ďalšie blížiace sa strely.