Trump: Iránske jadrové zariadenia boli pri útokoch USA úplne zničené

Washington 22. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump označil v prejave v Bielom dome útoky USA na tri iránske jadrové zariadenia za „veľkolepý vojenský úspech“. Dodal, že tieto kľúčové iránske zariadenia na obohacovanie uránu boli „úplne zničené“. TASR o tom informuje podľa správy stanice CNN.



„Dnes večer môžem svetu oznámiť, že údery boli veľkolepým vojenským úspechom. Kľúčové iránske zariadenia na obohacovanie uránu boli úplne a totálne zničené,“ povedal Trump v prvom verejnom vystúpení od vykonania týchto útokov. Počas krátkeho prejavu vedľa neho stáli americký viceprezident J.D. Vance, minister zahraničných vecí Marco Rubio i minister obrany Pete Hegseth.



Trump zároveň vo svojom krátkom „prejave k národu“ varoval Irán, že ak nepristúpi na mier, USA by mohli na jeho území zasiahnuť ďalšie ciele. „Irán, tyran Blízkeho východu, musí teraz uzavrieť mier. Ak tak neurobí, budúce útoky budú oveľa väčšie a oveľa jednoduchšie,“ pokračoval prezident USA.



„Toto nemôže pokračovať. Buď bude mier, alebo dôjde k tragédii pre Irán, oveľa väčšej, než akej sme boli svedkami za posledných osem dní. Pamätajte, že zostáva ešte veľa cieľov,“ dodal. Varoval pritom, že USA by mohli na tieto ciele zaútočiť „s presnosťou, rýchlosťou a zručnosťou“, a to „v priebehu len niekoľkých minút“.



Americký prezident tiež povedal, že cieľom USA bolo zastavenie jadrovej hrozby, ktorú predstavuje Irán ako štát, ktorý je na celom svete najväčším podporovateľom terorizmu. „Irán hovorí, smrť Amerike, smrť Izraelu už 40 rokov... Stratili sme viac ako tisíc ľudí a státisíce na celom Blízkom východe a vo svete zomreli ako priamy následok ich nenávisti," povedal.



Trump sa tiež poďakoval izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi i izraelskej armáde za spoluprácu. „Pracovali sme ako tím, možno ako doteraz nikdy ešte nijaký, a prešli sme dlhú cestu k odstráneniu tejto veľkej hrozby pre Izrael,“ dodal.



Poďakoval tiež americkým vojakom, ktorí sa zúčastnili na tejto operácii aj „celej armáde Spojených štátov“. Dodal, že takúto operáciu, „svet nevidel už mnoho, mnoho desaťročí“ a vyjadril vieru v to, že služby vojakov v takomto rozsahu už nebudú potrebné.



Americký prezident Donald Trump predtým na svojej sociálnej sieti Truth Social oznámil, že Spojené štáty zaútočili bombami na tri jadrové zariadenia v Iráne vrátane Fordo, a tiež Natanzu a Isfahánu. Zariadenie vo Fordo pritom označil za hlavný cieľ a dodal, že naň bol zhodený „plný náklad bômb“. Následne zverejnil príspevok o tom, že Fordo bolo zničené.



Iránske médiá i oblastný predstaviteľ následne potvrdili, že časť jadrového zariadenia Fordo zasiahli nepriateľské útoky.