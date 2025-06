Trump: Iránskeho duchovného vodcu nezlikvidujeme, aspoň zatiaľ nie

Washington 17. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty „zatiaľ“ neplánujú likvidáciu iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. USA však iránskeho lídra varovali pred podniknutím ďalších útokov na Izrael, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



„Vieme presne, kde sa skrýva takzvaný ‚najvyšší vodca‘. Bol by ľahkým cieľom, ale je v bezpečí. My ho neplánujeme odstrániť, aspoň zatiaľ nie,“ napísal Trump na platforme Truth Social. „No nechceme, aby rakety zasiahli civilistov alebo amerických vojakov. Naša trpezlivosť dochádza,“ vyhlásil Trump. Šéf Bieleho domu v ďalšom príspevku zdieľal aj správu so slovami „bezpodmienečná kapitulácia“ bez toho, aby poskytol ďalšie podrobnosti.



Americký viceprezident J. D. Vance v utorok oznámil, že bude podľa všetkého potrebné podniknúť ďalšie kroky na zastavenie iránskeho jadrového programu. Reagoval tak na správy, podľa ktorých by sa USA mohli zapojiť do konfliktu medzi Iránom a Izraelom.



„Prezident preukázal pozoruhodnú zdržanlivosť, keď sa rozhodol sústrediť pozornosť armády iba na ochranu vojakov a našich občanov. Možno sa rozhodne, že bude musieť podniknúť ďalšie kroky na ukončenie obohacovania iránskeho uránu," uviedol Vance v príspevku na platforme X.



Izrael v piatok spustil vlnu útokov naprieč Iránom, pričom jeho cieľom je údajne zabrániť Teheránu získať jadrovú zbraň. Irán obvinenie z jej vývoja odmieta a na izraelské útoky reagoval odvetnými údermi.