Trump: Iránsky urán privezieme v rámci dohody späť do USA

Na snímke prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Získame ho tak, že tam vstúpime spolu s Iránom, s množstvom bagrov, povedal Trump vo svojom prejave na podujatí konzervatívneho hnutia Turning Point USA.

Autor TASR
Phoenix 18. apríla (TASR) – Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že nech bude mierová dohoda akákoľvek, iránsky urán bude určite presunutý do Spojených štátov. Zároveň dodal, že Washington pomôže Teheránu vykopať ho zo zariadení zasiahnutých minuloročnými americkými útokmi. TASR o tom informuje na základe správy AFP.

Získame ho tak, že tam vstúpime spolu s Iránom, s množstvom bagrov,“ povedal Trump vo svojom prejave na podujatí konzervatívneho hnutia Turning Point USA v meste Phoenix v štáte Arizona. „Veľmi skoro ho prevezieme späť domov do Spojených štátov.“
