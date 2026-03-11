Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump: Iránu hrozia vojenské dôsledky, ak zamínoval Hormuzský prieliv

Americký prezident Donald Trump hovorí s novinármi počas cesty na palube prezidentského špeciálu Air Force One z vojenskej základne v Doveri do Miami 7. marca 2026. Rusko dostalo pokyn, aby Teheránu neposkytovalo informácie o vojne v Iráne, uviedol v sobotu osobitný vyslanec USA Steve Witkoff. Foto: TASR/AP

Podľa zdrojov stanice CNN nie je mínovanie zatiaľ rozsiahle a v posledných dňoch Irán do prielivu umiestnil len niekoľko desiatok mín.

Washington 11. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump varoval Irán pred vážnymi vojenskými dôsledkami v prípade, že do Hormuzského prielivu umiestnil míny. Jeho vyjadrenia prišli po tom, ako televízia CNN s odvolaním sa na dva zdroje informovala, že Teherán túto kľúčovú trasu zamínoval, píše TASR podľa CNN a agentúry AFP.

Podľa zdrojov stanice CNN nie je mínovanie zatiaľ rozsiahle a v posledných dňoch Irán do prielivu umiestnil len niekoľko desiatok mín. Jeden zo zdrojov však uviedol, že tento počet by mohol narásť až na niekoľko stoviek.

Iránske Revolučné gardy, ktoré v súčasnosti spolu s iránskym námorníctvom Hormuzský prieliv kontrolujú, sú podľa CNN schopné nasadiť do úžiny mínonosky, lode naložené výbušninami a pobrežné raketové batérie.

„Ak Irán umiestnil nejaké míny v Hormuzskom prielive, a nemáme žiadne správy o tom, že tak urobil, chceme, aby ich OKAMŽITE odstránil! Ak tam z akéhokoľvek dôvodu umiestnil míny a nebudú ihneď odstránené, budú vojenské dôsledky pre Irán na úrovni, akú doteraz nezažili. Ak naopak odstránia to, čo tam mohlo byť umiestnené, bude to obrovský krok správnym smerom,“ vyhlásil Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.

„Využívame rovnaké technologické a raketové kapacity, ktoré nasadzujeme proti pašerákom drog, aby sme natrvalo eliminovali akékoľvek lode, ktoré sa pokúsia zamínovať Hormuzský prieliv,“ dodal prezident USA. Potvrdil zároveň, že v priebehu uplynulých pár hodín Washington „zasiahol a úplne zničil desať neaktívnych mínonosiek“.

Revolučné gardy v Iráne už predtým varovali, že napadnú akúkoľvek loď prechádzajúcu prielivom. Úžina je od začiatku vojny fakticky uzavretá a zdroje CNN ju opísali ako „údolie smrti“ vzhľadom na riziká spojené s prechodom cez ňu.

Horzmuzský prieliv spája Perzský záliv s Arabským morom a je kľúčovou trasou, cez ktorú bežne prechádza približne pätina svetovej produkcie ropy, vysvetľuje CNN.

Armáda USA tvrdí, že neďaleko Hormuzu zničila 16 iránskych mínonosiek



Armáda Spojených štátov v utorok na sociálnej sieti X oznámila, že neďaleko Hormuzského prielivu zničila 16 iránskych mínonosiek. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Americké sily 10. marca zlikvidovali viacero iránskych námorných plavidiel vrátane 16 mínonosiek v blízkosti Hormuzského prielivu,“ napísalo Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) na sociálnej sieti X. K príspevku zverejnilo aj video.

Viaceré americké médiá krátko predtým informovali, že Irán v kľúčovej úžine pokladá míny. Podľa zdrojov stanice CNN nie je mínovanie zatiaľ rozsiahle a v posledných dňoch Irán do prielivu umiestnil len niekoľko desiatok mín. Jeden zo zdrojov však uviedol, že tento počet by mohol narásť až na niekoľko stoviek.
