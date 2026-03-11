< sekcia Zahraničie
Trump: Iránu hrozia vojenské dôsledky, ak zamínoval Hormuzský prieliv
Podľa zdrojov stanice CNN nie je mínovanie zatiaľ rozsiahle a v posledných dňoch Irán do prielivu umiestnil len niekoľko desiatok mín.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 11. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump varoval Irán pred vážnymi vojenskými dôsledkami v prípade, že do Hormuzského prielivu umiestnil míny. Jeho vyjadrenia prišli po tom, ako televízia CNN s odvolaním sa na dva zdroje informovala, že Teherán túto kľúčovú trasu zamínoval, píše TASR podľa CNN a agentúry AFP.
Podľa zdrojov stanice CNN nie je mínovanie zatiaľ rozsiahle a v posledných dňoch Irán do prielivu umiestnil len niekoľko desiatok mín. Jeden zo zdrojov však uviedol, že tento počet by mohol narásť až na niekoľko stoviek.
Iránske Revolučné gardy, ktoré v súčasnosti spolu s iránskym námorníctvom Hormuzský prieliv kontrolujú, sú podľa CNN schopné nasadiť do úžiny mínonosky, lode naložené výbušninami a pobrežné raketové batérie.
„Ak Irán umiestnil nejaké míny v Hormuzskom prielive, a nemáme žiadne správy o tom, že tak urobil, chceme, aby ich OKAMŽITE odstránil! Ak tam z akéhokoľvek dôvodu umiestnil míny a nebudú ihneď odstránené, budú vojenské dôsledky pre Irán na úrovni, akú doteraz nezažili. Ak naopak odstránia to, čo tam mohlo byť umiestnené, bude to obrovský krok správnym smerom,“ vyhlásil Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„Využívame rovnaké technologické a raketové kapacity, ktoré nasadzujeme proti pašerákom drog, aby sme natrvalo eliminovali akékoľvek lode, ktoré sa pokúsia zamínovať Hormuzský prieliv,“ dodal prezident USA. Potvrdil zároveň, že v priebehu uplynulých pár hodín Washington „zasiahol a úplne zničil desať neaktívnych mínonosiek“.
Revolučné gardy v Iráne už predtým varovali, že napadnú akúkoľvek loď prechádzajúcu prielivom. Úžina je od začiatku vojny fakticky uzavretá a zdroje CNN ju opísali ako „údolie smrti“ vzhľadom na riziká spojené s prechodom cez ňu.
Horzmuzský prieliv spája Perzský záliv s Arabským morom a je kľúčovou trasou, cez ktorú bežne prechádza približne pätina svetovej produkcie ropy, vysvetľuje CNN.
Armáda USA tvrdí, že neďaleko Hormuzu zničila 16 iránskych mínonosiek
Armáda Spojených štátov v utorok na sociálnej sieti X oznámila, že neďaleko Hormuzského prielivu zničila 16 iránskych mínonosiek. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Americké sily 10. marca zlikvidovali viacero iránskych námorných plavidiel vrátane 16 mínonosiek v blízkosti Hormuzského prielivu,“ napísalo Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) na sociálnej sieti X. K príspevku zverejnilo aj video.
Viaceré americké médiá krátko predtým informovali, že Irán v kľúčovej úžine pokladá míny. Podľa zdrojov stanice CNN nie je mínovanie zatiaľ rozsiahle a v posledných dňoch Irán do prielivu umiestnil len niekoľko desiatok mín. Jeden zo zdrojov však uviedol, že tento počet by mohol narásť až na niekoľko stoviek.
Podľa zdrojov stanice CNN nie je mínovanie zatiaľ rozsiahle a v posledných dňoch Irán do prielivu umiestnil len niekoľko desiatok mín. Jeden zo zdrojov však uviedol, že tento počet by mohol narásť až na niekoľko stoviek.
Iránske Revolučné gardy, ktoré v súčasnosti spolu s iránskym námorníctvom Hormuzský prieliv kontrolujú, sú podľa CNN schopné nasadiť do úžiny mínonosky, lode naložené výbušninami a pobrežné raketové batérie.
„Ak Irán umiestnil nejaké míny v Hormuzskom prielive, a nemáme žiadne správy o tom, že tak urobil, chceme, aby ich OKAMŽITE odstránil! Ak tam z akéhokoľvek dôvodu umiestnil míny a nebudú ihneď odstránené, budú vojenské dôsledky pre Irán na úrovni, akú doteraz nezažili. Ak naopak odstránia to, čo tam mohlo byť umiestnené, bude to obrovský krok správnym smerom,“ vyhlásil Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„Využívame rovnaké technologické a raketové kapacity, ktoré nasadzujeme proti pašerákom drog, aby sme natrvalo eliminovali akékoľvek lode, ktoré sa pokúsia zamínovať Hormuzský prieliv,“ dodal prezident USA. Potvrdil zároveň, že v priebehu uplynulých pár hodín Washington „zasiahol a úplne zničil desať neaktívnych mínonosiek“.
Revolučné gardy v Iráne už predtým varovali, že napadnú akúkoľvek loď prechádzajúcu prielivom. Úžina je od začiatku vojny fakticky uzavretá a zdroje CNN ju opísali ako „údolie smrti“ vzhľadom na riziká spojené s prechodom cez ňu.
Horzmuzský prieliv spája Perzský záliv s Arabským morom a je kľúčovou trasou, cez ktorú bežne prechádza približne pätina svetovej produkcie ropy, vysvetľuje CNN.
Armáda USA tvrdí, že neďaleko Hormuzu zničila 16 iránskych mínonosiek
Armáda Spojených štátov v utorok na sociálnej sieti X oznámila, že neďaleko Hormuzského prielivu zničila 16 iránskych mínonosiek. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Americké sily 10. marca zlikvidovali viacero iránskych námorných plavidiel vrátane 16 mínonosiek v blízkosti Hormuzského prielivu,“ napísalo Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) na sociálnej sieti X. K príspevku zverejnilo aj video.
Viaceré americké médiá krátko predtým informovali, že Irán v kľúčovej úžine pokladá míny. Podľa zdrojov stanice CNN nie je mínovanie zatiaľ rozsiahle a v posledných dňoch Irán do prielivu umiestnil len niekoľko desiatok mín. Jeden zo zdrojov však uviedol, že tento počet by mohol narásť až na niekoľko stoviek.