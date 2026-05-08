Trump: Iránu vládnu blázni, mal by rýchlo uzavrieť dohodu
Washington 8. mája (TASR) - Irán nie je normálna krajina, vládnu mu blázni, ktorí keby mohli použiť jadrovú zbraň, urobili by to. V reakcii na štvrtkovú výmenu paľby v Hormuzskom prielive to vyhlásil americký prezident Donald Trump, ktorý Iránu opäť pohrozil útokmi, ak urýchlene nepristúpi na dohodu s USA. Informuje o tom TASR.
Trump v príspevku na sieti Truth Social potvrdil, že trojica amerických torpédoborcov sa dostala pod paľbu, keď preplávala Hormuzským prielivom. Žiaden z nich nebol podľa neho poškodený, avšak údajne „veľké straty“ zaznamenali „iránski útočníci“.
„Normálna krajina by tieto torpédoborce nechala preplávať, ale Irán nie je normálna krajina. Vládnu mu BLÁZNI a keby mali príležitosť použiť jadrovú zbraň, bez váhania by to urobili,“ napísal republikánsky prezident s tým, že Irán túto príležitosť údajne nikdy nedostane. Ak urýchlene neuzavrie s USA dohodu, bude podľa Trumpa vystavený ešte silnejším úderom.
Americká armáda už skôr uviedla, že iránske sily na torpédoborce zaútočili bezdôvodne a že v reakcii udrela na iránske vojenské zariadenia. Terčom sa podľa stanice Fox News stalo iránske prístavné mesto Bandar Abbás a ostrov Kešm v Hormuzskom prielive.
Naopak, Teherán obvinil Washington z porušenia prímeria útokmi na iránsky ropný tanker a civilné oblasti v Iráne za pomoci „niektorých krajín v regióne“.
V telefonickom rozhovore pre stanicu ABC News označil Trump štvrtkové americké údery na Irán za „láskavé plesnutie“. Prímerie zo začiatku apríla však podľa jeho slov zostáva v platnosti.
Iránska televízia Press TV medzičasom informovala, že po niekoľkohodinovej výmene paľby sa situácia opäť stabilizovala.
