Trump: Izrael a Libanon súhlasili s desaťdňovým prímerím

Na snímke prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington 16. apríla (TASR) - Izrael a Libanon súhlasili s desaťdňovým prímerím, oznámil vo štvrtok americký prezident Donald Trump na svojej platforme Truth Social po rozhovoroch s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a libanonským prezidentom Džúzífom Awnom. Toto prímerie, ktorým sa majú pozastaviť mesiac a pol trvajúce útoky, začne platiť vo štvrtok o 23.00 h SELČ, informuje TASR podľa Trumpovho príspevku.
Neprehliadnite

J. HRABKO KOMENTUJE VOĽBY V MAĎARSKU: Vecne a politicky

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína

VACHULOVÁ: Neliečený tlak krvi ohrozuje zdravie srdca, ale aj erekciu

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte vesmír?