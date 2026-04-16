< sekcia Zahraničie
Trump: Izrael a Libanon súhlasili s desaťdňovým prímerím
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 16. apríla (TASR) - Izrael a Libanon súhlasili s desaťdňovým prímerím, oznámil vo štvrtok americký prezident Donald Trump na svojej platforme Truth Social po rozhovoroch s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a libanonským prezidentom Džúzífom Awnom. Toto prímerie, ktorým sa majú pozastaviť mesiac a pol trvajúce útoky, začne platiť vo štvrtok o 23.00 h SELČ, informuje TASR podľa Trumpovho príspevku.