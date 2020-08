Izrael a SAE podpíšu dohodu v Bielom dome už v najbližších týždňoch

Washington 14. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že v priebehu najbližších troch týždňov bude v Bielom dome hostiť lídrov Izraela a Spojených arabských emirátov (SAE) v rámci podpísania historickej mierovej dohody, ktorú obe krajiny dosiahli. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Dosiahnutie tejto prelomovej dohody, ktorú sprostredkovali USA, oznámil na Twitteri ako prvý práve Trump, pričom zverejnil aj príslušné spoločné vyhlásenie USA, SAE a Izraela. Po podpise uvedenej dohody by sa SAE po Egypte a Jordánsku stali treťou arabskou krajinou, ktorá by s Izraelom nadviazala aktívne diplomatické vzťahy.



Trump na tlačovej konferencii niekoľko hodín po oznámení dohody označil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a korunného princa SAE šejka Muhammada bin Zájida Nahjána za "skvelých" partnerov, ktorí preukázali "víziu a vodcovstvo".



"Teším sa, že ich budem čoskoro hostiť v Bielom dome v rámci oficiálneho podpísania dohody," uviedol. "Pravdepodobne k tomu dôjde v priebehu najbližších, povedal by som, troch týždňov," dodal.



Šéf Bieleho domu zároveň naznačil, že okrem tejto prelomovej dohody sa udialo aj "veľa ďalších zaujímavých vecí" v spojitosti s ďalšími krajinami a v priebehu nasledujúcich týždňov sa "objaví veľa dôležitých správ".



Izrael v rámci dohody súhlasil s tým, že "pozastaví" svoje plány na pripojenie židovských osád a ďalších území v okupovanom Predjordánsku, uvádza sa vo vyhlásení USA, SAE a Izraela.



Netanjahu neskôr povedal, že súhlasil s odložením anexie, uviedol však, že tieto plány sú stále "na stole" a dodal, že on sám sa "nikdy nevzdá našich (izraelských) práv na našu zem".



To, že židovský štát sa nevzdal tohto plánu, potvrdil pred novinármi aj americký veľvyslanec v Izraeli David Friedman.



Trump však zaujal o niečo opatrnejší postoj. "Nedokážem sa vyjadriť k budúcnosti, ale teraz to nie je na stole," dodal.



Dohodu privítal aj generálny tajomník OSN António Guterres.



Naopak okamžite ju odmietlo palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy.