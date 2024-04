Trump: Izrael by mal rýchlo ukončiť vojnu v Pásme Gazy

Washington 5. apríla (TASR) - Izrael by mal rýchlo ukončiť vojnu v Pásme Gazy, vyhlásil vo štvrtok bývalý americký prezident Donald Trump. TASR o tom píše na základe agentúry DPA.



"My i vy sa musíme vrátiť k normálnemu stavu a mieru," povedal Trump v rozhovore s rozhlasovým moderátorom Hughom Hewittom. Podobne sa vyjadril aj koncom marca v rozhovore pre noviny Israel Hayom. Na otázku, či je stále "stopercentne na strane Izraela", Trump nedal jasnú odpoveď.



Namiesto toho hovoril o účinku záberov z Pásma Gazy, ktoré izraelská armáda šírila na internete. "Zverejňujú tie najodpornejšie, najstrašnejšie nahrávky padajúcich budov," povedal. "A ľudia si predstavujú, že v tých budovách je veľa ľudí a to sa im nepáči."



Dodal, že nerozumie, prečo Izrael zverejňuje takéto zábery. Podľa neho to má vzbudzovať vo verejnosti dojem, že vyzerajú a postupujú tvrdo. "Ale mne sa nezdá, že by vyzerali tvrdo. Prehrávajú PR vojnu. Prehrávajú ju vo veľkom," povedal.



Donald Trump nevysvetlil, ako by v prípade znovuzvolenia riešil mimoriadne zložitú situáciu na Blízkom východe. Kritizoval však blízkovýchodnú politiku prezidenta Joea Bidena a označil ho za "idiota" a "najhlúpejšieho prezidenta, akého sme kedy mali".



Vojna v Pásme Gazy vypukla vlani 7. októbra po útoku Hamasu na Izrael, pri ktorom zomrelo vyše 1150 ľudí. Izrael v reakcii spustil vzdušné útoky a neskôr i pozemnú ofenzívu v Gaze s cieľom zničiť Hamas. Jeho útoky si tam vyžiadali životy už viac ako 33.000 ľudí, vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva riadeného Hamasom. Vzhľadom na vysoký počet civilných obetí a katastrofálnu situáciu v pásme Gazy sa Izrael stal terčom čoraz väčšej medzinárodnej kritiky.