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Trump: Izrael je s dohodou o odzbrojení Hamasu veľmi spokojný
Zdôraznil, že situácia v Pásme Gazy je zložitá a k uzavretiu dohody podľa neho výrazne dopomohlo oslabenie Iránu, ktorý Hamas podporuje.
Autor TASR
Washington 31. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že Izrael je veľmi spokojný s dohodou, na základe ktorej by sa malo militantné hnutie Hamas odzbrojiť a izraelské sily by sa mali úplne stiahnuť z Pásma Gazy. Vyjadril sa tak napriek tomu, že dohodu odmietol izraelský minister pre vnútornú bezpečnosť Itamar Ben Gvir. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
„Máme s Izraelom dohodu. Izrael z toho má veľkú radosť. Izrael nám pomohol a zachoval sa voči nám veľmi korektne,“ povedal Trump novinárom vo víkendovom sídle amerických prezidentov Camp David. V piatok tam zasadol jeho kabinet.
„Väčšina ľudí tvrdila, že takáto dohoda by bola nerealizovateľná. Je to prelomová vec; nikto si nemyslel, že by bolo možné odzbrojiť Hamas,“ uviedol americký prezident. Zdôraznil, že situácia v Pásme Gazy je zložitá a k uzavretiu dohody podľa neho výrazne dopomohlo oslabenie Iránu, ktorý Hamas podporuje.
Rada mieru už zverejnila celý text dohody s názvom „Plán na dokončenie realizácie komplexného mierového plánu prezidenta Trumpa v Gaze“. Stanovuje v ňom postup, ktorého cieľom je uskutočniť druhú fázu mierového plánu uzavretého ešte v januári, ukončiť vojnu, zabezpečiť úplné stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy a odovzdanie správy nad ním Národnému výboru pre správu Gazy. Dohoda počíta s odzbrojením Hamasu a stiahnutím izraelských síl z Pásma Gazy.
Nemenovaný izraelský predstaviteľ pre agentúru Reuters povedal, že postoj Izraela zostáva nezmenený. „Nedôjde k žiadnemu stiahnutiu izraelských ozbrojených síl zo súčasnej žltej línie, ak sa Hamas skutočne neodzbrojí,“ uviedol. Tzv. žltá línia oddeľuje územie okupované Izraelom od zvyšku Pásma Gazy.
Jeho vyjadrenie je v kontraste s nedávnym vyhlásením Hamasu, ktorý uviedol, že skôr než sa odzbrojí, musí Izrael ukončiť svoje bojové operácie a stiahnuť sa z Pásma Gazy.
„Máme s Izraelom dohodu. Izrael z toho má veľkú radosť. Izrael nám pomohol a zachoval sa voči nám veľmi korektne,“ povedal Trump novinárom vo víkendovom sídle amerických prezidentov Camp David. V piatok tam zasadol jeho kabinet.
„Väčšina ľudí tvrdila, že takáto dohoda by bola nerealizovateľná. Je to prelomová vec; nikto si nemyslel, že by bolo možné odzbrojiť Hamas,“ uviedol americký prezident. Zdôraznil, že situácia v Pásme Gazy je zložitá a k uzavretiu dohody podľa neho výrazne dopomohlo oslabenie Iránu, ktorý Hamas podporuje.
Rada mieru už zverejnila celý text dohody s názvom „Plán na dokončenie realizácie komplexného mierového plánu prezidenta Trumpa v Gaze“. Stanovuje v ňom postup, ktorého cieľom je uskutočniť druhú fázu mierového plánu uzavretého ešte v januári, ukončiť vojnu, zabezpečiť úplné stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy a odovzdanie správy nad ním Národnému výboru pre správu Gazy. Dohoda počíta s odzbrojením Hamasu a stiahnutím izraelských síl z Pásma Gazy.
Nemenovaný izraelský predstaviteľ pre agentúru Reuters povedal, že postoj Izraela zostáva nezmenený. „Nedôjde k žiadnemu stiahnutiu izraelských ozbrojených síl zo súčasnej žltej línie, ak sa Hamas skutočne neodzbrojí,“ uviedol. Tzv. žltá línia oddeľuje územie okupované Izraelom od zvyšku Pásma Gazy.
Jeho vyjadrenie je v kontraste s nedávnym vyhlásením Hamasu, ktorý uviedol, že skôr než sa odzbrojí, musí Izrael ukončiť svoje bojové operácie a stiahnuť sa z Pásma Gazy.