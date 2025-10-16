< sekcia Zahraničie
Trump: Izrael obnoví boje v Pásme Gazy hneď, ako poviem
Hamas mal živých i mŕtvych rukojemníkov odovzdať podľa štvrtého bodu Trumpovho mierového plánu pre Gazu do 72-hodín od ukončenia bojov. Táto lehota uplynula v pondelok napoludnie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 16. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump by zvážil umožniť izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi obnovenie bojov v Pásme Gazy v prípade, ak palestínske militantné hnutie Hamas odmietne dodržať svoju časť dohody o prímerí. Trump sa tak vyjadril v stredu pre stanicu CNN a dodal, že izraelské jednotky by sa mohli vrátiť do palestínskych ulíc „hneď, ako poviem slovo,“ informuje TASR.
„To, čo sa deje s Hamasom, to sa rýchlo vyrieši,“ povedal Trump. CNN pripomína, že Izrael obviňuje palestínsku skupinu z porušovania dohody, pretože neodovzdala telá všetkých zvyšných rukojemníkov.
Hamas mal živých i mŕtvych rukojemníkov odovzdať podľa štvrtého bodu Trumpovho mierového plánu pre Gazu do 72-hodín od ukončenia bojov. Táto lehota uplynula v pondelok napoludnie. Hamas však nevrátil všetky ostatky a tvrdí, že má problém nájsť telá rukojemníkov.
Od piatku 10. októbra, keď nadobudlo platnosť prímerie vo vojne s Izraelom, komandá Hamasu zabili v Pásme Gazy už najmenej 33 ľudí, prevažne členov konkurenčných skupín alebo osoby obvinené zo spolupráce s Izraelom. Americký prezident povedal, že Hamas „likviduje násilné gangy“. Na otázku, či Hamas v rámci týchto popráv zabíja aj civilistov, prezident odpovedal: „Zistíme, o čo ide. Môže to byť aj viac, než len gangy.“
Šiestym bodom Trumpovho 20-bodového plánu je, že po odovzdaní rukojemníkov, bude udelená amnestia tým členom Hamasu, ktorí sa zaviažu k mierového spolužitiu a odovzdajú zbrane. Členom Hamasu, ktorí si budú priať opustiť Gazu, bude poskytnutý bezpečný prechod do tretích krajín.
Ak sa Hamas odmietne odzbrojiť, „Izrael sa vráti do ulíc hneď, ako poviem slovo,“ vyhlásil Trump. „Keby Izrael mohol vtrhnúť a tvrdšie s nimi zatočiť, urobil by to,“ tvrdí prezident USA. Podľa svojich slov musel zastaviť izraelské ozbrojené sily a vládu. „S Bibim som si to vyjasnil,“ povedal, pričom narážal na izraelského premiéra.
Americký prezident sa však podľa CNN vyjadril s optimizmom v súvislosti s dlhodobými vyhliadkami na mier, najmä vzhľadom na silnú podporu ostatných krajín v regióne. Súčasťou mierovej dohody je podľa neho 59 štátov, pričom podľa americkej stanice zrejme narážal na krajiny, ktorých predstavitelia sa v pondelok zúčastnili na mierovom summite o Gaze v Egypte.
„To, čo sa deje s Hamasom, to sa rýchlo vyrieši,“ povedal Trump. CNN pripomína, že Izrael obviňuje palestínsku skupinu z porušovania dohody, pretože neodovzdala telá všetkých zvyšných rukojemníkov.
Hamas mal živých i mŕtvych rukojemníkov odovzdať podľa štvrtého bodu Trumpovho mierového plánu pre Gazu do 72-hodín od ukončenia bojov. Táto lehota uplynula v pondelok napoludnie. Hamas však nevrátil všetky ostatky a tvrdí, že má problém nájsť telá rukojemníkov.
Od piatku 10. októbra, keď nadobudlo platnosť prímerie vo vojne s Izraelom, komandá Hamasu zabili v Pásme Gazy už najmenej 33 ľudí, prevažne členov konkurenčných skupín alebo osoby obvinené zo spolupráce s Izraelom. Americký prezident povedal, že Hamas „likviduje násilné gangy“. Na otázku, či Hamas v rámci týchto popráv zabíja aj civilistov, prezident odpovedal: „Zistíme, o čo ide. Môže to byť aj viac, než len gangy.“
Šiestym bodom Trumpovho 20-bodového plánu je, že po odovzdaní rukojemníkov, bude udelená amnestia tým členom Hamasu, ktorí sa zaviažu k mierového spolužitiu a odovzdajú zbrane. Členom Hamasu, ktorí si budú priať opustiť Gazu, bude poskytnutý bezpečný prechod do tretích krajín.
Ak sa Hamas odmietne odzbrojiť, „Izrael sa vráti do ulíc hneď, ako poviem slovo,“ vyhlásil Trump. „Keby Izrael mohol vtrhnúť a tvrdšie s nimi zatočiť, urobil by to,“ tvrdí prezident USA. Podľa svojich slov musel zastaviť izraelské ozbrojené sily a vládu. „S Bibim som si to vyjasnil,“ povedal, pričom narážal na izraelského premiéra.
Americký prezident sa však podľa CNN vyjadril s optimizmom v súvislosti s dlhodobými vyhliadkami na mier, najmä vzhľadom na silnú podporu ostatných krajín v regióne. Súčasťou mierovej dohody je podľa neho 59 štátov, pričom podľa americkej stanice zrejme narážal na krajiny, ktorých predstavitelia sa v pondelok zúčastnili na mierovom summite o Gaze v Egypte.