Trump: Izrael súhlasí s podmienkami 60-dňového prímeria v Pásme Gazy

Washington 2. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že Izrael súhlasil s podmienkami 60-dňového prímeria v Pásme Gazy. Varoval súčasne palestínske militantné hnutie Hamas, aby dohodu prijalo skôr, ako sa situácia zhorší, informuje TASR podľa agentúry AP.



Trump zvýšil tlak na izraelskú vládu a Hamas, aby dosiahli prímerie a dohodu o prepustení rukojemníkov a ukončili vojnu v Gaze. Budúci pondelok v Bielom dome privíta izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.



„Moji zástupcovia mali dnes dlhé a produktívne stretnutie o Gaze s Izraelčanmi. Izrael súhlasil s podmienkami potrebnými na uzavretie 60-dňového prímeria, počas ktorého budeme pracovať so všetkými stranami na ukončení vojny,“ napísal Trump na sociálnych sieťach. Záverečný návrh podľa neho predložia Katar a Egypt.



„Pre dobro Blízkeho východu dúfam, že Hamas prijme túto dohodu, pretože lepšie to nebude — bude to len horšie,“ dodal Trump.



Izraelský minister pre strategické záležitosti Ron Dermer viedol v utorok vo Washingtone s predstaviteľmi vlády USA rozhovory o možnom prímerí v Gaze, Iráne a ďalších otázkach. Očakávalo sa, že sa stretne s viceprezidentom J. D. Vanceom, ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom a osobitným vyslancom Steveom Witkoffom.



Trump už v utorok pred novinármi zopakoval, že dúfa, že prímerie medzi Izraelom a Hamasom dohodnú budúci týždeň. Reagoval na otázku, či sa dohodu podarí uzavrieť pred návštevou Netanjahua vo Washingtone. Nádeje na zastavenie bojov v Gaze, kde viac ako 20 mesiacov trvajúca vojna spôsobila humanitárnu krízu, podnietilo rýchle ukončenie 12-dňového iránsko-izraelského konfliktu.