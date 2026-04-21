Trump: Jadrové zariadenia Iránu sú zničené, presun uránu bude náročný
Autor TASR
Washington 21. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v noci na utorok na svojej sociálnej sieti Truth uviedol, že presun iránskeho obohateného uránu z krajiny bude trvať dlho a bude náročný, keďže americké sily minulý rok zbombardovali a zničili iránske jadrové zariadenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Počas Operácie Midnight Hammer (americký útok na iránske jadrové zariadenia z júna 2025, pozn. TASR) boli iránske zariadenia s jadrovým prachom úplne a totálne zničené,“ napísal Trump. „Jeho vykopanie preto bude preto dlhý a náročný proces,“ uviedol a kritizoval médiá, ktoré podľa neho nedokážu oceniť amerických letcov, ktorí operáciu vykonali.
Americký prezident pravidelne používa výraz „jadrový prach“ na označenie zásob obohateného uránu, ktorý Teherán podľa USA zhromažďuje s cieľom zostrojiť jadrovú bombu. Niekedy však tento výraz využíva na ilustráciu toho, čo z týchto zásob zostalo po amerických úderoch na iránske jadrové zariadenia v júni minulého roka.
Irán podľa predpokladov disponuje viac než 408 kilogramami uránu obohateného až na 60 percent. Otázka iránskeho jadrového programu patrí podľa Reuters medzi najproblematickejšie body rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom.
Trump trvá na tom, že iránske zásoby obohateného uránu budú nakoniec prevezené na územie USA, hoci iránske ministerstvo zahraničných vecí takéto plány popiera.
