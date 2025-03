Trump: Je jednoduchšie rokovať s Ruskom než s Ukrajinou

Washington 7. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že preňho je jednoduchšie rokovať o ukončení vojny s Ruskom ako s Ukrajinou. Dodal, že ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi dôveruje, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Verím mu," uviedol Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome. "Úprimne povedané, považujem za ťažšie rokovať s Ukrajinou, oni nemajú žiadne karty... S Ruskom to môže byť jednoduchšie," dodal.



Trump v ostatnom čase vyvíja na Ukrajinu brániacu sa ruskej agresii čoraz väčší tlak a nariadil pozastavenie poskytovania vojenskej pomoci a spravodajských informácií Ukrajine.



Americký prezident v piatok pohrozil Rusku uvalením ďalších sankcií za nové útoky na celom území Ukrajiny. Teraz však povedal, že chápe, prečo ruské sily spustili toto masívne bombardovanie. "Vlastne si myslím, že robia to, čo by v takejto pozícii teraz robil každý," povedal Trump. "S Putinom som mal vždy dobrý vzťah. A viete, on chce ukončiť vojnu... Myslím si, že bude veľkorysejší, než by musel byť, a to je pomerne dobré. To znamená veľa dobrého," dodal.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý vyzýva Západ na poskytnutie bezpečnostných záruk predtým, než pristúpi na prímerie s Ruskom, podľa Trumpa teraz riskuje, že stratí všetku pomoc zo strany USA. "Neviem, či sa chcú dohodnúť. Ak sa nechcú dohodnúť, stiahneme sa, pretože my chceme, aby sa dohodli. Robím to preto, aby som zastavil umieranie," dodal Trump.