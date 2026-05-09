Sobota 9. máj 2026
Trump: Je možné, že časť vojakov z Nemecka presunieme do Poľska

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Varšava 9. mája (TASR) - Prezident Spojených štátov Donald Trump v piatok pripustil, že časť amerických vojakov sťahovaných z Nemecka by mohla byť presunutá do Poľska, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Poľsko by to chcelo. Máme skvelé vzťahy s Poľskom, ja mám skvelé vzťahy s prezidentom Nawrockým. Pamätáte si, podporil som ho a vyhral, aj keď výrazne zaostával. Je to veľký bojovník a skvelý chlap, mám ho veľmi rád, takže je to možné,“ povedal prezident.

Minulý týždeň zároveň avizoval, že USA z Nemecka stiahnu výrazne viac než doteraz oznámených 5000 vojakov. Podrobnosti však odvtedy neposkytol. Minister zahraničných vecí Marco Rubio v piatok uviedol, že konečné rozhodnutie zatiaľ nepadlo.

Záujem o vyšší počet amerických vojakov vyjadril aj poľský premiér Donald Tusk, ktorý však dodal, že o nich nebude zápasiť s Nemeckom. To vyvolalo kritiku z radov opozície, podľa ktorej Berlín na záujmy Varšavy tiež nehľadel a politici mu pripomenuli výstavbu plynovodu Nord stream.

Trump sa vyjadril aj k trojdňovému prímeriu Ruska a Ukrajiny počas osláv Dňa víťazstva v Rusku. Tvrdil, že iniciatíva vzišla od neho a nie od ruského prezidenta Vladimira Putina. Vyjadril nádej, že to povedie k trvalejšiemu riešeniu konfliktu. Nevylúčil ani vyslanie svojho tímu do Moskvy na ďalšie rokovania, ak by to mohlo pomôcť.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)


