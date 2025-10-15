< sekcia Zahraničie
Trump je nespokojný so Španielskom pre výdavky na obranu, zvažuje clá
Washington 14. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že zvažuje uvaliť clá na Španielsko ako trest za to, že nedosahuje päťpercentnú hranicu výdavkov na obranu členských štátov NATO. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Som veľmi nešťastný zo Španielska. Je to jediný štát, ktorý nezdvihol číslo na päť percent... takže nie som spokojný so Španielskom,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome. Konštatoval, že je to zo strany Španielska veľmi neúctivé voči Severoatlantickej aliancii. „V skutočnosti som uvažoval o tom, že ich potrestám obchodnými clami, za to, čo urobili, a možno to aj urobím,“ vyhlásil prezident USA.
Agentúra Reuters objasňuje, že Trump odkazoval na Španielsko ako na jediného z 32-členov NATO, ktorý sa nezaviazal zvýšiť svoje výdavky na obranu na päť percent HDP, ako sa lídri štátov Aliancie dohodli v júni.
Španielsky premiér Pedro Sánchez vtedy získal výnimku na poslednú chvíľu a vyhlásil, že Španielsko bude míňať iba do 2,1 percenta, čo nazval „dostatočným a realistickým“. Španielsko tvrdí, že nižšie výdavky kompenzuje silným príspevkom vojakov do misií NATO vrátane nasadenia v Lotyšsku, na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku a Turecku, informuje Reuters.
Trump vo štvrtok naznačil, že Španielsko by malo byť vylúčené z NATO v súvislosti s nedodržaním požiadaviek na vyššie výdavky na obranu. Zdroje zo španielskej vlády v piatok v reakcii na vyjadrenie amerického prezidenta uviedli, že Španielsko je „oddaným a plnoprávnym členom NATO“ a spĺňa svoje kapacitné ciele rovnako ako Spojené štáty.
