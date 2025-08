Trump je nespokojný, že jeho spojenci chcú uznať palestínsky štát

Washington 1. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyjadril nespokojnosť s tým, že lídri Francúzska, Spojeného kráľovstva a Kanady plánujú v septembri uznať palestínsky štát, uviedla vo štvrtok hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Nedávne oznámenia niektorých najbližších spojencov Washingtonu podľa nej len posilnili postoj amerického prezidenta voči tomuto kroku.



Zatiaľ čo Trump skritizoval Kanadu za oznámenie svojho zámeru uznať palestínsku štátnosť na septembrovom zasadnutí OSN, vo svojich vyjadreniach na adresu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a britského premiéra Keira Starmera bol miernejší, píše AFP.



Macronovo rozhodnutie uznať v septembri palestínsky štát, ktoré minulý týždeň podnietilo podobné kroky od ďalších krajín, Trump odmietol a povedal, že toto vyhlásenie „nemá veľkú váhu“.



Aj Starmer však tento týždeň povedal, že Spojené kráľovstvo v septembri formálne uzná palestínsky štát, pokiaľ Izrael nepodnikne „podstatné“ kroky vrátane súhlasu s prímerím v Gaze.



Na otázku o rozhodnutí Británie po svojej nedávnej ceste do Škótska a rozhovoroch so Starmerom Trump podotkol, že „úprimne povedané, nepatrí do tohto tábora“, cituje AFP.



Podľa Leavittovej je Trump teraz kritickejší voči snahe o uznanie palestínskeho štátu a verí, že sa to rovná „odmene pre palestínske radikálne hnutie Hamas v čase, keď je Hamas skutočnou prekážkou prímeria a prepustenia všetkých rukojemníkov“.