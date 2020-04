Trump je ochotný pomôcť Iránu v boji s koronavírusom

Washington 20. apríla (TASR) - Spojené štáty sú ochotné pomôcť Iránu v boji proti epidémii nového koronavírusu, ak o to Teherán požiada. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s odvolaním na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa.



"Ak by Irán v tejto veci potreboval pomoc, bol by som ochotný pomôcť," povedal Trump.



Celkový počet nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 je v Iráne 82.211. Ochorenie COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, si tam doposiaľ vyžiadalo 5118 obetí. V USA vzrástol počet infikovaných na 759.086 a počet úmrtí dosiahol celkovo 40.661.