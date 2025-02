Trump je po rokovaniach v Rijáde viac presvedčený o dosiahnutí mieru

Palm Beach 19. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump je po utorkových rokovaniach v Rijáde oveľa presvedčenejší o tom, že sa podarí dospieť k dohode o ukončení vojny na Ukrajine. Vyjadril sa tak v utorok na tlačovej konferencii, ktorú usporiadal vo svojom floridskom sídle Mar-a-Lago, píše TASR podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.



Americko-ruské utorňajšie rokovania v Rijáde viedli americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a jeho ruský náprotivok Sergej Lavrov. Ukrajinskí ani európski predstavitelia na ne pozvaní neboli. Rubio a Lavrov sa na rokovaniach dohodli na vytvorení tímov na vysokej úrovni, ktoré budú rokovať o spôsobe ukončenia vojny, pripomína AFP.



Trump označil tieto rozhovory za "veľmi dobré" a dodal, že si je po nich "oveľa istejší" tým, že sa podarí dosiahnuť mierovú dohodu. Rusko totiž chce podľa jeho slov "niečo robiť".



"Myslím si, že mám moc ukončiť túto vojnu, a myslím si, že to ide veľmi dobre," povedal Trump na tlačovej konferencii.



Zároveň vyčítal Ukrajine jej sťažovanie sa na to, že na rokovania nebola pozvaná. "Som veľmi sklamaný, počul som, že sú nahnevaní, že nemajú miesto (pri rokovacom stole)," povedal Trump.



"Miesto mali (uplynulé) tri roky a aj dlho predtým," dodal s tým, že konflikt mohol aj len "polovičatý" vyjednávač vyriešiť veľmi jednoducho, a to bez veľkej straty územia i životov. Taktiež uviedol, že Ukrajina konflikt mala ukončiť a "nikdy ho nemala začínať".



Dodal, že ak by bol prezidentom USA v čase vypuknutia vojny, bol by schopný uzavrieť takú dohodu, ktorá by Ukrajina prisúdila takmer celé jej územie. "Všetko, takmer všetko územie. A nijakí ľudia by neboli zabití a nijaké mesto by nebolo zdemolované," dodal.



Trump okrem toho zopakoval návrh, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj usporiadal na Ukrajine nové voľby. AFP pripomína, že voľby si Moskva, ktorá Ukrajinu pred takmer tromi rokmi napadla, teraz kladie ako jednu z kľúčových podmienok uzavretia mierovej dohody a chce k hlasovaniu Kyjev dotlačiť.



Trump teraz povedal, že voľby na Ukrajine nie sú ruským nápadom, no táto myšlienka pochádza z jeho hlavy a tiež od iných krajín. Podotkol, že na Ukrajine dlho neboli voľby, platí tam stanné právo a tvrdil, že Zelenského podpora sa v súčasnosti pohybuje len na úrovni štyroch percent. Portál Axios, ktorý sa odvoláva na nedávne prieskumy verejnej mienky jeho tvrdenie vyvracia a uvádza, že Zelenského podpora v krajine sa pohybuje na úrovni zhruba 50 percent.



Americký prezident tiež povedal, že by sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom mohol stretnúť už čoskoro, a to "pravdepodobne" ešte do konca februára.



Vyjadril sa aj k v súčasnosti mediálne skloňovanému vyslaniu európskych mierových síl na Ukrajinu, ktoré by tam v prípade dosiahnutia mierovej dohody dohliadali na jej dodržiavanie. Takéto nasadenie by Trump podporil a označil ho za "skvelé". Zároveň dodal, že USA by sa na ňom podieľať nemuseli, lebo sú "veľmi ďaleko".