Trump je pripravený uvaliť sankcie na Rusko, ak bude dohoda v NATO
Autor TASR,aktualizované
Washington 13. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu informoval, že napísal list všetkým členským štátom NATO, v ktorom ich vyzval, aby prestali nakupovať ropu od Ruska. Keď tak urobia, je pripravený uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie za predpokladu, že sa na tom dohodnú všetci spojenci v Aliancii a začnú konať rovnako. Trump to uviedol v sobotňajšom príspevku na svojej sieti Truth Social, píše TASR.
„Som pripravený uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie, keď sa na tom dohodnú všetky členské štáty NATO a začnú konať rovnako, a keď všetky členské štáty NATO PRESTANÚ NAKUPOVAŤ ROPU OD RUSKA,“ napísal Trump.
Americký prezident tvrdí, že ho nákup ruskej ropy niektorými krajinami NATO šokoval.
Minister energetiky USA Chris Wright už v piatok vyzval Slovensko a Maďarsko, ktoré naďalej nakupujú fosílne palivá z Ruska, aby prestali brojiť proti snahám EÚ o ukončenie energetickej závislosti od Ruska do roku 2027 a aby namiesto toho nakupovali energonosiče zo Spojených štátov.
Trump je podľa svojich slov presvedčený, že ak štáty Aliancie urobia, čo hovorí, vojna na Ukrajine sa rýchlo skončí. „Ak nie, len mrháte mojím časom a časom, energiou a peniazmi Spojených štátov,“ uviedol.
Okrem ukončenia nákupu ruskej ropy by Aliancia ako celok mala podľa Trumpa uvaliť aj clá vo výške 50 až 100 percent na tovar z Číny, ktoré by boli zrušené po skončení rusko-ukrajinského konfliktu. „Čína má silnú kontrolu a dokonca aj vplyv na Rusko, a tieto silné clá tento vplyv prelomia,“ dodal.
Prezident USA, ktorý sa od svojho návratu do Bieleho domu snaží konflikt ukončiť, v piatok v rozhovore pre stanicu Fox News vyhlásil, že mu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom rýchlo dochádza trpezlivosť. Povedal, že s ním má dlhodobo dobrý vzťah, ale je frustrovaný z neschopnosti Putina ukončiť vojnu na Ukrajine, ktorú ten rozpútal vo februári 2022.
