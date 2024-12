Trump je proti rozpočtovej dohode,ktorej cieľom je vyhnúť sa shutdownu

Washington 19. decembra (TASR) - Zvolený prezident USA Donald Trump v noci na štvrtok (SEČ) prekvapujúco oznámil, že je proti dohode o rozpočte vyjednanej v Kongrese medzi republikánmi a demokratmi. Informovala o tom agentúra AP.



Vo vyhlásení, vydanom spoločne so svojím budúcim viceprezidentom J.D. Vanceom, Trump dosiahnutú dohodu odsúdil a uviedol, že "akýkoľvek ústupok demokratom je zradou našej krajiny". Vyzval republikánov, aby sa hrozbou shutdownu nenechali zastrašiť.



Trump a Vance zdôraznili potrebu prijať zjednodušenejší text a vyhlásili, že treba schváliť taký zákon o výdavkoch, ktorý "demokratom nedá všetko, čo chcú".



Viac ako 1500-stranovú rozpočtovú dohodu, o ktorej republikáni rokovali s demokratmi, predstavil republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson v utorok.



Táto dohoda zahŕňa viac ako 100 miliárd dolárov na pomoc pri katastrofách, 10 miliárd dolárov pre farmárov a zvýšené platy pre predstaviteľov Kongresu. Tento balík opatrení by umožnil financovať federálnu vládu do polovice marca, čím by sa predišlo paralýze vládnych inštitúcií, ktorá by nastala v noci z piatka na sobotu.



Ak by k shutdownu došlo, znamenalo by to dočasnú nezamestnanosť pre státisíce štátnych zamestnancov, zmrazenie viacerých sociálnych dávok a dokonca aj zatvorenie niektorých centier dennej starostlivosti. Ide o mimoriadne nepopulárnu situáciu - najmä v súvislosti s blížiacimi sa Vianocami.



Poslanci blízki Donaldovi Trumpovi, ktorí podporujú drastické zníženie verejných výdavkov, sa však ostro postavili proti týmto opatreniam.



Miliardár a podnikateľ Elon Musk, nedávno vymenovaný do čela komisie na zníženie vládnych výdavkov, kritizoval dosiahnutú dohodu na platforme X a dodal, že každý kongresman podporujúci tento návrh si "zaslúži, aby voľby o dva roky prehral".



Napriek tejto kritike Johnson dohodu naďalej obhajoval a povedal, že pripravila cestu pre návrat Donalda Trumpa a jeho agendy v duchu známeho sloganu "Amerika na prvom mieste“.



Vyhlásenie Donalda Trumpa a jeho budúceho viceprezidenta zvýšilo neistotu ohľadom osudu textu. Podľa Hakeema Jeffriesa, vodcu demokratov v Snemovni reprezentantov, "republikáni dostali príkaz paralyzovať štát a nechať amerických robotníkov trpieť."



Neexistencia dohody o rozpočte "vytvorí nestabilitu," upozornila vo vyhlásení hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová, ktorá zdôraznila, že "republikáni by mali prestať hrať politické hry."



Niektorí trumpovci požadujú, aby bol navrhnutý nový text s obmedzenejšími výdavkami, aby sa predišlo tzv. shutdownu a aby sa implementoval rozpočtový program v súlade s prioritami Donalda Trumpa.



Od januára 2025 republikáni ovládnu obe komory Kongresu aj Biely dom. Následne plánujú rýchlo prijať právne predpisy v kľúčových otázkach, ako je vyhostenie migrantov, ťažba ropy a zníženie daní, čím sa ukotvia priority zvoleného prezidenta.