Trump je prvým exprezidentom obvineným z trestného činu

Washington 31. marca (TASR) - Veľká porota v New Yorku zahlasovala vo štvrtok za obvinenie voči bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi v súvislosti s úplatkom, ktorý vyplatil pornoherečke Stormy Daniels, aby pred voľbami v roku 2016 aby mlčala o pomere s ním. Trump sa tak stal vôbec prvým bývalým prezidentom USA, ktorý čelí obvineniu z trestného činu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



Obvinenie vo štvrtok potvrdil aj exprezidentov právnik Joe Tacopina a viaceré ďalšie osoby oboznámené so záležitosťou.



Trump v sobotu 18. marca bez uvedenia akýchkoľvek dôkazov na sociálnej sieti Truth Social oznámil, že v utorok 21. marca očakáva svoje zatknutie a vyzval svojich priaznivcov na protest. K avizovanému zatknutiu malo dôjsť práve v súvislosti s týmto úplatkom vo výške 130.000 amerických dolárov, ktorý údajne vyplatil pred prezidentskými voľbami v roku 2016 pornoherečke Danielsovej.



Po niekoľkých napätých dňoch - od Trumpovho oznámenia a výzvy na protesty - však veľká porota zvolaná manhattanským prokurátorom Alvinom Braggom pokračovala vo vypočúvaní svedkov a zdalo sa, že k obvineniu exprezidenta tak skoro ani nedôjde, uvádza AFP.



Newyorské vyšetrovanie je prvým z troch hlavných vyšetrovaní voči Tumpovi, v ktorom došlo k rozhodnutiu o vznesení obvinenia.



Americký exprezident čelí aj vyšetrovaniu pre podozrenie z trestných činov v štáte Georgia, a to v súvislosti s voľbami v roku 2020. Vyšetrovaný je aj vo Washingtone v súvislosti s útokom na Kapitol zo 6. januára 2021, ktorý uskutočnili jeho stúpenci.



Trump označil obvinenie voči sebe za hon na čarodejnice a prenasledovanie



Americký exprezident Donald Trump odsúdil obvinenie voči svojej osobe, o ktorom vo štvrtok rozhodla Veľká porota v New Yorku. Rozhorčene sa pritom oboril na prokurátora aj svojich politických oponentov, píše agentúra AFP.



"Toto je politické prenasledovanie a zasahovanie do volieb na najvyššej úrovni v dejinách," uviedol Trump vo vyhlásení, ktoré zverejnil na svojej sociálnej sieti Truth Social len niekoľko minút po tom, ako bolo obvinenie voči nemu oznámené.



Veľká porota ho obvinila v súvislosti s úplatkom, ktorý vyplatil pornoherečke Stormy Danielsovej, aby pred voľbami v roku 2016 mlčala o pomere s ním. Trump sa tak stal vôbec prvým bývalým prezidentom USA, ktorý čelí obvineniu z trestného činu. Podrobnosti tohto obvinenia voči nemu zatiaľ zverejnené neboli.



"Skôr než som zložil prísahu ako váš prezident Spojených štátov, sa radikálni ľavicoví demokrati - nepriatelia ťažko pracujúcich mužov a žien tejto krajiny - zapojili do honu na čarodejnice," uviedol Trump.



Vo vyhlásení ďalej prisľúbil, že sa pomstí. AFP v tejto súvislosti pripomína, že Trump sa usiluje o opätovnú prezidentskú nomináciu Republikánskej strany do volieb v roku 2024, a do Bieleho domu sa plánuje vrátiť.



"Demokrati klamali, podvádzali a kradli vo svojej posadnutosti 'dostať Trumpa', ale teraz urobili nemysliteľné - obvinili úplne nevinného človeka," uvádza Trump.



Na margo prokurátora Alvina Bragga, ktorý vyšetrovanie úplatku Danielsovej vedie, ďalej napísal, že je financovaný Georgeom Sorosom a robí špinavú prácu za amerického prezidenta Joea Bidena. "Verím, že tento hon na čarodejnice sa Joeovi Bidenovi vo veľkom vypomstí," dodal americký exprezident.



Právnik Danielsovej v reakcii na obvinenie Trumpa: Nikto nie je nad zákonom



Právny zástupca pornoherečky Stormy Danielsovej vo štvrtok vyhlásil, že obvinenie bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa ukazuje, že "nikto nie je nad zákonom". Obvinenie napriek tomu nepovažuje za "dôvod na radosť". TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Nech teraz zvíťazí pravda a spravodlivosť," napísal Danielsovej právnik Clark Brewster na Twitteri.



Veľká porota obvinila vo štvrtok večer Trumpa v súvislosti s úplatkom vyplateným Danielsovej, aby pred voľbami v roku 2016 mlčala o pomere s ním. Trump sa tak stal vôbec prvým bývalým prezidentom USA, ktorý čelí obvineniu z trestného činu. Podrobné znenie obvinenia voči nemu však zatiaľ nebolo zverejnené.



Samotný Trump obvinenie odsúdil a nazval ho "honbou na čarodejnice", pričom svojich politických oponentov obvinil z prenasledovania.