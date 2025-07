Trump je sklamaný z Putina, tvrdí, že sa nesnaží zastaviť vojnu

Washington 4. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že je sklamaný zo štvrtkového telefonátu so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Podľa Trumpa sa nezdá, že by mal Putin v úmysle zastaviť vojnu na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Trump sa od návratu do Bieleho domu usiluje o ukončenie viac ako tri roky trvajúcej vojny, avšak dosiaľ sa nepodarilo dosiahnuť žiadny významný pokrok smerom k mieru. Prezident USA je podľa Reuters vystavený výzvam - a to aj zo strany niektorých Republikánov - aby zvýšil tlak na Putina, aby začal vážne rokovať.



Šéf Bieleho domu vo štvrtok telefonoval s ruským prezidentom a v piatok má v pláne telefonický rozhovor aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



„Som veľmi sklamaný z rozhovoru, ktorý som dnes mal s prezidentom Putinom, pretože si nemyslím, že je na správnej ceste, a som veľmi sklamaný,“ povedal Trump. „Len hovorím, že si nemyslím, že sa snaží zastaviť, a to je veľká škoda,“ konštatoval.



Putinov poradca Jurij Ušakov uviedol, že prezidenti počas takmer hodinového telefonátu nediskutovali o pozastavení dodávok zbraní z USA pre ukrajinskú armádu.



Po tomto telefonáte Ukrajina hlásila rozsiahly letecký útok, pričom hlavným terčom dronového a raketového útoku bola metropola Kyjev. Zelenskyj tvrdí, že prvé letecké poplachy v ukrajinských mestách a oblastiach sa rozozvučali takmer súčasne so správami médií o telefonáte medzi Trumpom a Putinom. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha uviedol, že tento rozsiahly letecký útok ukázal, že Rusko nemá záujem o mier.