< sekcia Zahraničie
Trump: K dohode o Ukrajine sme bližšie ako kedykoľvek predtým
Podľa zdrojov agentúry AP sa ďalšie rokovania očakávajú tento víkend v Miami alebo na inom mieste v Spojených štátoch.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 15. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok večer vyhlásil, že dohoda o ukončení vojny na Ukrajine je bližšie ako kedykoľvek predtým. Povedal to novinárom v Oválnej pracovni po telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ďalšími európskymi lídrami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Myslím, že sme teraz bližšie ako kedykoľvek predtým,“ deklaroval Trump a ozrejmil, že mal „veľmi dlhé a veľmi dobré rozhovory“ so Zelenským, pričom sa na nich zúčastnili aj lídri Nemecka, Talianska, Fínska, Francúzska, Británie, Poľska, Nórska, Dánska a Holandska, ako aj generálny tajomník NATO. „Európski lídri nás nesmierne podporujú. Aj oni chcú, aby sa to skončilo,“ povedal.
V Berlíne sa v pondelok uskutočnilo druhé kolo rokovaní medzi ukrajinskou delegáciou pod vedením prezidenta Volodymyra Zelenského a americkou delegáciou vedenou vyslancami Trumpa Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Zelenskyj vyhlásil, že rozhovory „neboli jednoduché, ale boli produktívne“.
Podľa zdrojov agentúry AP sa ďalšie rokovania očakávajú tento víkend v Miami alebo na inom mieste v Spojených štátoch.
„Myslím, že sme teraz bližšie ako kedykoľvek predtým,“ deklaroval Trump a ozrejmil, že mal „veľmi dlhé a veľmi dobré rozhovory“ so Zelenským, pričom sa na nich zúčastnili aj lídri Nemecka, Talianska, Fínska, Francúzska, Británie, Poľska, Nórska, Dánska a Holandska, ako aj generálny tajomník NATO. „Európski lídri nás nesmierne podporujú. Aj oni chcú, aby sa to skončilo,“ povedal.
V Berlíne sa v pondelok uskutočnilo druhé kolo rokovaní medzi ukrajinskou delegáciou pod vedením prezidenta Volodymyra Zelenského a americkou delegáciou vedenou vyslancami Trumpa Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Zelenskyj vyhlásil, že rozhovory „neboli jednoduché, ale boli produktívne“.
Podľa zdrojov agentúry AP sa ďalšie rokovania očakávajú tento víkend v Miami alebo na inom mieste v Spojených štátoch.