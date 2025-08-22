< sekcia Zahraničie
Trump k útoku na ropovod Družba odkázal Slovensku: Som nahnevaný
Ukrajinská armáda v priebehu deviatich dní už trikrát zaútočila na infraštruktúru ropovodu Družba na ruskom území.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 22. augusta (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatok informoval amerického prezidenta Donalda Trumpa už o treťom ukrajinskom útoku na ropovod Družba. Podľa servera magyarnemzet.hu premiér na Facebooku citoval reakciu Trumpa, ktorý vyjadril svoj hnev a požiadal Orbána, aby to odkázal aj Slovensku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„V našom susedstve je vojna, ak by si niekto myslel, že sa to deje niekde v diaľke, po ruskom raketovom útoku na Mukačevo mohol vytriezvieť. Táto vojna predstavuje priamu a neustálu hrozbu pre Maďarsko a maďarský ľud. Ako v Zakarpatskej oblasti, tak aj v Maďarsku,“ napísal Trumpovi Orbán.
Maďarský premiér dodal, že Ukrajinci neustále útočia na ropovod Družba a to isté podľa neho urobili aj s ropovodom Nord Stream, a že aj tam sa odhalila pravda.
„Viktor – nie som rád, že to počujem. Som pre to veľmi nahnevaný. Povedzte to Slovensku. Si mojim skvelým priateľom,“ napísal americký prezident.
Ukrajinská armáda v priebehu deviatich dní už trikrát zaútočila na infraštruktúru ropovodu Družba na ruskom území. Z tohto dôvodu došlo k pozastaveniu dodávok prostredníctvom tohto potrubia, ktoré dopravuje ropu aj na Slovensko a do Maďarska. Ministri zahraničných vecí SR a Maďarska, Juraj Blanár a Péter Szijjártó, preto v piatok poslali spoločný otvorený list šéfke európskej diplomacie Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom vyzvali Európsku komisiu (EK) na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
