Trump kedysi prispel na Harrisovej kampaň

Harrisovej tím získal za prvých 24 hodín kampane na daroch 81 miliónov dolárov



Viceprezidentka USA Kamala Harrisová, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Harrisová sa chce sústrediť na posilnenie strednej vrstvy a práva žien



Kamala Harrisová. Foto: TASR/AP

Harrisová má podporu dostatočného počtu delegátov nominačného zjazdu demokratov



Harrisová sa teší na skoré formálne prijatie nominácie od Demokratickej strany



Washington 23. júla (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump v minulosti prispel súčasnej viceprezidentke USA Kamale Harrisovej sumou 6000 dolárov na kampaň, keď sa uchádzala o znovuzvolenie na post generálnej prokurátorky štátu Kalifornia. Vyplýva to z oficiálnych záznamov, na ktoré sa v správe odvolal denník The Guardian, píše TASR.Súčasný prezident USA Joe Biden v nedeľu oznámil, že sa sťahuje z boja o Biely dom a následne vyjadril podporu Harrisovej, ktorá sa stala možnou kandidátkou Demokratickej strany v novembrových prezidentských voľbách.Trumpov volebný tím následne spustil na viceprezidentku útoky, pričom tvrdil, že na poste prezidenta by bola "dokonca horšia" než Biden.Zo záznamov z Kalifornie, kde Harrisová v rokoch 2011-17 pôsobila vo funkcii generálnej prokurátorky, vyplýva, že Trump jej v roku 2011 poslal šek na 5000 dolárov a o dva roky neskôr ďalších 1000 dolárov.V databáze je uvedené aj meno Trumpovej dcéry Ivanky, ktorá na Harrisovej kampať za znovuzvolenie v júni 2014 prispela sumou 2000 dolárov.Podrobnosti o šeku na 5000 dolárov ozrejmila TV stanica FoxNews. Zo súdnych spisov podľa nej vyplýva, že Trump túto platbu učinil na žiadosť Erica Schneidermana, vtedajšieho generálneho prokurátora New Yorku, ktorý v septembri 2011 zorganizoval zbierku finančných prostriedkov pre Harrisovej kampaň.Trumpa údajne Schneiderman presvedčil, aby si kúpil lístok na podujatie za najvyššiu cenu 5000 dolárov a aby sa na ňom zúčastnila aj Ivanka. Exprezident USA tiež trval na skutočnosti, že táto láskavosť pre Scheidermana nesúvisela s vyšetrovaním, ktoré sa vtedy týkalo tzv. Trumpovej univerzity.Noviny Sacramento Bee napokon v roku 2020 informovali, že Harrisová si 6000 dolárov od Trumpa nenechala a namiesto toho peniaze v roku 2015 darovala neziskovej organizácii, ktorá sa zasadzuje za občianske a ľudské práva Stredoameričanov.Za prvých 24 hodín od oznámenia, že prezident USA Joe Biden sa nebude uchádzať o znovuzvolenie, viceprezidentka USA Kamala Harrisová získala na podporu svojej nominácie za prezidentskú kandidátku Demokratickej strany 81 miliónov dolárov. Informovala o tom v noci na utorok agentúra Reuters.Táto suma sa týka iba darov od malých darcov, vyplýva z tlačovej správy tímu Kamaly Harrisovej. Zdôrazňuje sa v nej, že v celej histórii Ameriky ide o najväčšiu finančnú zbierku uskutočnenú kandidátom za jediný deň.Agentúra vo svojej správe dodala, že po Bidenovom oznámení sa Harrisovej darí konsolidovať tábor na svoju podporu, pričom stovky delegátov zjazdu Demokratickej strany avizujú masívny zber finančných prostriedkov i získavanie podpory pre jej nomináciu.Podľa prieskumu agentúry AP má Harrisová v súčasnosti prisľúbenú podporu viac ako 1150 delegátov Demokratického národného zhromaždenia, čo je viac ako polovica hlasov potrebných na získanie nominácie. Pravidlá Národného výboru Demokratickej strany nedávno stanovili, že kritériom na získanie nominácie je podpora 1976 delegátov.Získanie nominácie je pritom pre Harrisovú len prvou položkou na ohromujúcom zozname politických úloh po Bidenovom rozhodnutí odísť z boja, o čom sa dozvedela v nedeľu ráno počas telefonátu s úradujúcim prezidentom, doplnila AP.Ak sa Harrisovej podarí získať nomináciu, musí si vybrať aj viceprezidenta a uskutočniť rozsiahlu politickú operáciu na podporu svojej kandidatúry namiesto Bidenovej, pričom do dňa volieb zostáva len niečo vyše 100 dní, upozornila vo svojej správe agentúra AP.Prakticky všetci prominentní demokrati, ktorí boli vnímaní ako potenciálni vyzývatelia Harrisovej, jej však už medzičasom deklarovali podporu.Medzi nimi je guvernérka štátu Michigan Gretchen Whitmerová či kalifornský guvernér Gavin Newsom či ich kolegu Andy Beshear zo štátu Kentucky. Podporila ju aj vplyvná členka strany a bývalá predsednícka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová.Touto deklarovanou podporou pre Harrisovú sa zužuje zoznam jej potenciálnych súperov na nominačnom zjazde, podotkla AP.Niektoré z týchto mien sa spomínajú aj v súvislosti s nomináciami na post potenciálneho viceprezidenta/-ky, ktorý by v prezidentských voľbách kandidoval v tandeme s Harrisovou. Okrem Whitmerovej, Newsoma či Besheara je v hre údajne aj guvernér štátu Pensylvánia Josh Shapiro, senátor Mark Kelly z Arizony či guvernér Severnej Karolíny Roy Cooper, napísala agentúra Reuters.Podľa dvoch zdrojov kontaktovaných agentúrou Reuters bude potenciálnych kandidátov na viceprezidentský post vyberať bývalý generálny prokurátor USA Eric Holder.Národný konvent Demokratickej strany sa má konať 19. až 22. augusta v Chicagu. Strana pred časom oznámila, že ešte pred začatím tohto zjazdu zorganizuje virtuálne hlasovanie, na ktorom mal Biden byťformálne nominovaný. Tento týždeň sa má konať zasadnutie výboru pre pravidlá zjazdu, aby dokončil nominačný proces. Nateraz nie je jasné, ako bude tento proces upravený, aby zohľadnil Bidenovo rozhodnutie nepokračovať v kampani za znovuzvolenie, dodala AP.Viceprezidentka USA Kamala Harrisová si je istá, že v prezidentských voľbách vyhrá nad republikánskym kandidátom Donaldom Trumpom. Uviedla to v noci na utorok v prejave k svojmu volebnému tímu, ktorý predniesla vo Wilmingtone v štáte Delaware, informovala agentúra AFP.Harrisová v ňom priblížila svoje politické plány, pričom do kontrastu postavila "dve vízie budúcnosti našej krajiny": víziu Donalda Trumpa, ktorá Spojené štáty vracia "späť do minulosti", a svoju vlastnú, ktorá sa pozerá do "budúcnosti".prisľúbila Harrisová. Vyjadrila odhodlanie vybudovať "budúcnosť, v ktorej bude mať každý Američan svoje miesto".Za prioritu svojho pôsobenia na poste prezidentky USA označila posilnenie strednej vrstvy, pretože "keď je naša stredná trieda silná, aj Amerika je silná".V príhovore dodala, že vie, akým typom človeka je Donald Trump - prirovnala ho k predátorovi a podvodníkovi.Stalo sa tak v časti, keď hovorila o svojej práci generálnej prokurátorky v štáte Kalifornia. "V týchto funkciách som sa zaoberala páchateľmi rôzneho druhu. Predátormi, ktorí zneužívali ženy. Podvodníkmi, ktorí okrádali spotrebiteľov. Podvodníkmi, ktorí porušovali pravidlá kvôli vlastnému zisku. Takže ma počúvajte, keď hovorím, že poznám typy ako Donald Trump," vyhlásila.Prisľúbila, že do centra svojej kampane postaví aj právo na potrat." vyhlásila Harrisová.Zároveň oznámila, že Jen O'Malley Dillonová, ktorá viedla Bidenovu predvolebnú kampaň, povedie aj jej tím.Harrisovej stretnutie s členmi volebného štábu bolo prvé od šokujúceho vyhlásenia prezidenta Joea Bidena, ktorý v nedeľu oznámil, že sa nebude uchádzať o znovuzvolenie, a súčasne podporil Harrisovú ako potenciálnu nominantku na post kandidátky prezidentských volieb za Demokratickú stranu.Harrisová priznala, že Bidenovo oznámenie v nej vyvolalo zmiešané pocity, ale potvrdila, že jej zámerom je získať nomináciu Demokratickej strany. Sľúbila tiež, že zjednotí Demokratickú stranu, americký národ a "vyhrá tieto voľby."Prezident Biden sa účastníkom stretnutia vo Wilmingtone prihovoril telefonicky. Ubezpečil ich, že keby momentálne nemal infekčnú chorobu covid, bol by s nimi v štábe. Prisľúbil však, že "bude na cestách" a bude robiť kampaň pre Harrisovú." povedal Biden a ľuďom vo svojom štábe na margo Harrisovej odkázal: "O svojom rozhodnutí odstúpiť z boja o Biely dom Biden svojim spolupracovníkom povedal, že vie, že bolo pre nich prekvapujúce a ťažko sa im to počúvalo. Ubezpečil ich však, že sa rozhodol správne.Americká viceprezidentka Kamala Harrisová už má podporu dostatočného počtu delegátov nominačného zjazdu Demokratickej strany, ktorý sa bude konať v polovici augusta v Chicagu. V noci na utorok to uviedla agentúra Reuters.Podľa údajov agentúry AP podporu Harrisovej už vyjadrilo 2214 delegátov, čo je ďaleko nad rámec jednoduchej väčšiny potrebnej na získanie nominácie.Tieto prieskumy sú neoficiálne, upozornila AP s tým, že delegáti zjazdu môžu hlasovať slobodne za kandidáta podľa vlastného výberu.Ako informovala agentúra AP, Demokratická strana plánuje presadiť virtuálne hlasovanie, v ktorom by si delegáti zjazdu mohli vybrať prezidentského kandidáta ešte pred tým, ako sa v auguste zídu na zjazde v Chicagu.Výbor pre pravidlá zjazdu sa stretne v stredu, aby schválil, ako bude virtuálne hlasovanie prebiehať. Návrh plánu však agentúra Associated Press získala v pondelok večer.Neuvádza sa v ňom dátum, kedy sa virtuálne hlasovanie začne, ale predseda Národného výboru Demokratickej strany (NDC) Jaime Harrison povedal, že proces bude ukončený do 7. augusta - teda 12 dní pred začiatkom straníckeho zjazdu.i," povedal Harrison v konferenčnom hovore s novinármi." objasnil.Povedal tiež, že demokrati "môžu a budú pri realizácii tejto nominácie postupovať rýchlo a spravodlivo".Jeho vyhlásenie nasleduje po rýchlej konsolidácii v rámci Demokratickej strany a vyjadrení podpory viceprezidentke Harrisovej, aby vo voľbách nahradila prezidenta Joea Bidena, ktorý sa vzdal zámeru uchádzať sa o znovuzvolenie.Biden v nedeľu odstúpil z prezidentského súboja, čím sa skončili týždne sporov medzi demokratmi, z ktorých sa mnohí obávali, že nezvládne náročnú kampaň - a už vôbec nie druhé funkčné obdobie. Americká viceprezidentka Kamala Harrisová v noci na utorok ocenila, že má podporu dostatočného počtu delegátov zjazdu Demokratickej strany a môže sa tak stať kandidátkou demokratov v prezidentských voľbách.Voľby prezidenta USA sa budú konať v novembri tohto roku. Vyzývateľom demokratického kandidáta alebo kandidátky bude republikán a exprezident Donald Trump.Harrisová sa snaží získať nomináciu demokratov na prezidentský post po tom, ako prezident Biden v nedeľu oznámil, že sa nebude uchádzať o znovuzvolenie.Vo vyhlásení citovanom agentúrou AFP Harrisová v pondelok večer (miestneho času) uviedla, že sa teší na skoré formálne prijatie nominácie. Dodala, že "dnes večer" je hrdá na to, že si zabezpečila širokú podporu potrebnú na to, aby sa stala nominantkou Demokratickej strany. Podľa údajov agentúry AP podporu Harrisovej už vyjadrilo 2214 delegátov, čo je ďaleko nad rámec jednoduchej väčšiny potrebnej na získanie nominácie.Tieto prieskumy sú neoficiálne, upozornila AP s tým, že delegáti zjazdu môžu hlasovať slobodne za kandidáta podľa vlastného výberu. Biden však jednoznačne podporil Harrisovú. Agentúra Associated Press získala tieto plány ešte v pondelok večer.Neuvádza sa v nich dátum, kedy sa virtuálne hlasovanie začne, ale predseda Národného výboru Demokratickej strany (NDC) Jaime Harrison povedal, že proces bude ukončený do 7. augusta - teda 12 dní pred začiatkom straníckeho zjazdu.