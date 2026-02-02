< sekcia Zahraničie
Trump: Kennedyho centrum zatvoria na dva roky počas renovácie
Trump uviedol, že centrum sa uzavrie 4. júla.
Autor TASR
Washington 2. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu oznámil, že rozhodol o zatvorení Kennedyho centra vo Washingtone na dva roky. Odôvodnil to potrebou renovácie tejto kultúrnej inštitúcie, v ktorej po jeho zmenách zrušili vystúpenia početní umelci, informuje TASR podľa webu televízie NBC News.
Trump uviedol, že centrum sa uzavrie 4. júla na základe posúdenia, do ktorého boli zapojení dodávatelia, hudobní experti, umelecké inštitúcie a konzultanti. Tí posudzovali viacero možností, no úplné zatvorenie je podľa neho najlepším postupom.
Kennedyho centrum, kde mal minulý týždeň premiéru dokumentárny film o prvej dáme Melanii Trumpovej, sa podľa prezidenta stalo „unaveným, rozbitým a zanedbaným“ a je „mnoho rokov v zlom stave, z finančného aj stavebného hľadiska“. Po rekonštrukcii to však môže byť „najlepším zariadením svojho druhu“. Podľa jeho slov je už zabezpečené financovanie prác, zdroje však nespresnil.
Trump sa od návratu do funkcie pred rokom osobitne zaujíma o Kennedyho centrum, v ktorom chce podľa svojho tvrdenia bojovať proti tzv. woke kultúre. Členov jeho správnej rady vymenil za svojich nominantov, ktorí ho vymenovali za predsedu a zmenili program inštitúcie.
Koncom minulého roka zmenili aj názov centra, do ktorého pridali Trumpovo meno. Len deň na to ho už umiestnili na fasádu budovy. Premenovanie vyvolalo kritiku členov rodiny exprezidenta Johna F. Kennedyho i členov Kongresu zdôrazňujúcich, že nejde o legálny krok, pretože centrum je zriadené zákonom a na zmenu názvu je preto potrebný súhlas kongresmanov.
Trump uviedol, že centrum sa uzavrie 4. júla na základe posúdenia, do ktorého boli zapojení dodávatelia, hudobní experti, umelecké inštitúcie a konzultanti. Tí posudzovali viacero možností, no úplné zatvorenie je podľa neho najlepším postupom.
Kennedyho centrum, kde mal minulý týždeň premiéru dokumentárny film o prvej dáme Melanii Trumpovej, sa podľa prezidenta stalo „unaveným, rozbitým a zanedbaným“ a je „mnoho rokov v zlom stave, z finančného aj stavebného hľadiska“. Po rekonštrukcii to však môže byť „najlepším zariadením svojho druhu“. Podľa jeho slov je už zabezpečené financovanie prác, zdroje však nespresnil.
Trump sa od návratu do funkcie pred rokom osobitne zaujíma o Kennedyho centrum, v ktorom chce podľa svojho tvrdenia bojovať proti tzv. woke kultúre. Členov jeho správnej rady vymenil za svojich nominantov, ktorí ho vymenovali za predsedu a zmenili program inštitúcie.
Koncom minulého roka zmenili aj názov centra, do ktorého pridali Trumpovo meno. Len deň na to ho už umiestnili na fasádu budovy. Premenovanie vyvolalo kritiku členov rodiny exprezidenta Johna F. Kennedyho i členov Kongresu zdôrazňujúcich, že nejde o legálny krok, pretože centrum je zriadené zákonom a na zmenu názvu je preto potrebný súhlas kongresmanov.