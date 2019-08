Trump: Kim sa v liste ospravedlnil za raketové testy

Severná Kórea vykonala v uplynulých dvoch týždňoch niekoľko testov rakiet krátkeho doletu.

Washington 10. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu uviedol, že sa mu severokórejský vodca Kim Čong-un "tak trochu" ospravedlnil za nedávnu sériu raketových skúšok. Ospravedlnenie bolo súčasťou listu, ktorý Trump dostal od Kima tento týždeň, informovala agentúra AFP.



Kim Čong-un v liste podľa Trumpa okrem toho vyjadril pripravenosť obnoviť rozhovory o denuklearizácii Kórejského polostrova.



"V liste, ktorý mi poslal Kim Čong-un, (Kim) veľmi zdvorilo uviedol, že by sa rád stretol a začal rokovania, hneď ako sa skončia spoločné americko-juhokórejské vojenské cvičenia," napísal Donald Trump na Twitteri.



Podľa neho išlo o dlhý list, ktorého veľkú časť tvorili sťažnosti voči týmto "absurdnými a drahým" cvičeniam. "Bolo to tak trochu aj ospravedlnenie za testovanie rakiet krátkeho doletu," zatwítoval Trump.



Kim podľa prezidenta USA zároveň vyjadril pripravenosť ukončiť raketové testy, keď sa skončia americko-juhokórejské manévre.



Šéf Bieleho domu sa podľa vlastných slov teší na stretnutie so severokórejským vodcom v "nie príliš vzdialenej budúcnosti".



Trump tiež zopakoval svoju víziu, že ak sa Severná Kórea vzdá jadrových zbraní, môže sa stať "jednou z najúspešnejších krajín na svete".



Donald Trump už v piatok informoval, že deň predtým dostal od Kima ďalší zo série listov a označil ho za "veľmi krásny".



Severná Kórea vykonala v uplynulých dvoch týždňoch niekoľko testov rakiet krátkeho doletu. Spoločné juhokórejsko-americké manévre prebiehajú od 5. do 20. augusta.