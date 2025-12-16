Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. december 2025
< sekcia Zahraničie

Trump klasifikoval fentanyl ako zbraň hromadného ničenia

.
Vojaci držia výkonný príkaz týkajúci sa fentanylu, podpísaný prezidentom Donaldom Trumpom, počas odovzdávania medaily za obranu mexických hraníc v Oválnej pracovni Bieleho domu v pondelok 15. decembra 2025 vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Trump v pondelok zároveň prezradil, že zvažuje vydanie ďalšieho výkonného nariadenia, ktorým by marihuanu prekvalifikoval na menej nebezpečnú drogu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 16. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok podpísal výkonné nariadenie klasifikujúce syntetickú drogu fentanyl ako zbraň hromadného ničenia. Týmto krokom posilňuje boj administratívy USA proti drogovým kartelom v Latinskej Amerike, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Žiadna bomba nerobí to, čo toto (fentanyl) – zomiera 200- až 300-tisíc ľudí ročne,“ vyhlásil Trump. Podľa údajov amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb však v Spojených štátoch v roku 2024 zomrelo na predávkovanie približne 80.000 ľudí, pričom asi 48.000 úmrtí súviselo so syntetickými opioidmi.

Vo výkonnom nariadení sa uvádza, že „zakázaný fentanyl je bližšie ku chemickej zbrani než k narkotiku“ a jeho výroba a distribúcia „ohrozuje národnú bezpečnosť a podporuje bezprávie v našej hemisfére a na našich hraniciach“.

Tento krok súvisí s bojom Trumpovej administratívy proti údajným „narkoteroristom“, ktorý zahŕňa vojenské operácie zamerané na lode podozrivé z pašovania drog. Od začiatku septembra pri nich zahynulo takmer 90 ľudí.

Trump v pondelok zároveň prezradil, že zvažuje vydanie ďalšieho výkonného nariadenia, ktorým by marihuanu prekvalifikoval na menej nebezpečnú drogu.
.

Neprehliadnite

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?

RENNEROVÁ: Alergická astma sa nedá vyliečiť, cieľom je remisia

HRABKO: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie