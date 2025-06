Trump: Konflikt so Severnou Kóreou vyriešim

Washington 28. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok v Oválnej pracovni Bieleho domu vyhlásil, že on „konflikt so Severnou Kóreou vyrieši“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Trump na podujatí s novinármi vyzdvihoval svoje úsilie pri riešení globálnych konfliktov. Od jedného z prítomných reportérov následne dostal otázku, či naozaj napísal osobný list severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi, tak ako o tom tento mesiac písali niektoré médiá.



„S Kim Čong-unom som mal dobrý vzťah a vychádzam s ním naozaj skvele. Takže uvidíme, čo sa stane,“ odpovedal vyhýbavo Trump. „Hovorí sa, že je tu potenciál konfliktu. Myslím si, že to vyriešime. Ak by aj bol, netýkalo by sa to nás,“ dodal prezident.



Juhokórejský portál NK News, ktorý sa venuje situácii v Kórejskej ľudovodemokratickej republike, tento mesiac napísal, že severokórejská delegácia pri Organizácii Spojených národov (OSN) v New Yorku opakovane odmietla prijať Trumpov list Kimovi.



Lídri sa počas prvého funkčného obdobia Donalda Trumpa v rokoch 2017 až 2021 osobne stretli na troch summitoch a vymenili si niekoľko listov. Trump ich označil za „krásne“ ešte predtým, než celé diplomatické úsilie stroskotalo na požiadavkách Spojených štátov, aby sa Severná Kórea vzdal svojich jadrových zbraní.



Americký prezident počas svojho druhého mandátu neoficiálne uznal, že KĽDR je „jadrová mocnosť“. Biely dom 11. júna oznámil, že by Trump privítal opätovnú komunikáciu so severokórejským vodcom. Pchjongjang však neprejavil záujem o návrat k rokovaniam so Spojenými štátmi od prerušenia väzieb s Trumpovou administratívou v roku 2019.



Severná Kórea naopak výrazne rozšírila svoj program vývoja jadrových zbraní a balistických rakiet. Okrem toho nadviazala úzke vzťahy s Ruskom, ktoré priamo podporuje vo vojne na Ukrajine. Pchjongjang poskytol Moskve vojenské jednotky i zbrane.