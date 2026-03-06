Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump: Konflikt v Iráne ukončí iba jeho bezpodmienečná kapitulácia

Prezident USA Donald Trump. Foto: TASR/AP

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Washington 6. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že k dohode s Iránom nedôjde, do úvahy prichádza len jeho „bezpodmienečná kapitulácia“. Vyjadril sa tak na svojej platforme Truth Social necelý týždeň po tom, čo Spojené štáty a Izrael koordinovane zaútočili na Irán, ktorý v reakcii podniká odvetné údery na Izrael a arabské krajiny v Perzskom zálive. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.
