< sekcia Zahraničie
Trump: Konflikt v Iráne ukončí iba jeho bezpodmienečná kapitulácia
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Washington 6. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že k dohode s Iránom nedôjde, do úvahy prichádza len jeho „bezpodmienečná kapitulácia“. Vyjadril sa tak na svojej platforme Truth Social necelý týždeň po tom, čo Spojené štáty a Izrael koordinovane zaútočili na Irán, ktorý v reakcii podniká odvetné údery na Izrael a arabské krajiny v Perzskom zálive. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.