Trump: Kongresmani vyzývajúci vojakov na neposlušnosť sú zradcovia

Na archívnej snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Demokrati vo videu nešpecifikovali rozkazy, ktoré by mali členovia vojenských a spravodajských zložiek odmietať.

Autor TASR
Washington 20. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok označil za zradcov šiestich demokratických kongresmanov, ktorí vyzývali členov ozbrojených síl a tajných služieb, aby odmietli „nezákonné rozkazy“ vlády. Členov zákonodarného zboru obvinil zo snahy podnecovať nepokoje. Ich „vzbúrenecké správanie“ by podľa neho mohlo byť trestané smrťou. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Skupina šiestich členov amerického Kongresu, ktorí v minulosti pôsobili vo vojenských a spravodajských zložkách, v utorok vyhlásila, že Trumpova vláda stavia vojakov a príslušníkov spravodajských služieb proti vlastným občanom.

V súčasnosti hrozby pre našu ústavu nepochádzajú len zo zahraničia, ale aj priamo zvnútra. Môžete odmietnuť nelegálne príkazy,“ povedali demokratickí kongresmani vo videu adresovanom príslušníkom ozbrojených a spravodajských zložiek. Vystúpil v ňom napríklad senátor Mark Kelly, ktorý je bývalý pilot a astronaut alebo senátorka Elissa Slotkinová, ktorá pôsobila ako spravodajská dôstojníčka v Iraku.

„Toto je naozaj zlé a nebezpečné pre našu krajinu. Ich slová nemožno nechať bez odozvy. Ide o vzbúrenecké správanie zradcov!!!“ napísal Trump na vlastnej sociálnej sieti Truth a naznačil, že by mohli skončiť vo väzení. V ďalšom príspevku napísal, že takéto konanie by sa mohlo trestať smrťou.

Demokrati vo videu nešpecifikovali rozkazy, ktoré by mali členovia vojenských a spravodajských zložiek odmietať. AFP pripomína, že Trumpova vláda čelí kritike za nasadzovanie vojakov do amerických miest napriek nesúhlasu miestnych orgánov. Útočí tiež na lode v Karibiku a Tichom oceáne, ktoré údajne prevážajú do USA drogy. Odborníci tieto útoky považujú za nezákonné a mimosúdne popravy.
