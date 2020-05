Trump: Koronavírus je horší útok než útok na Pearl Harbor

Washington 7. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump označil koronavírusovú pandémiu za "najhorší útok", aký dosiaľ Spojené štáty zažili, poukazujúc pritom na Čínu. Podľa neho táto pandémia zasiahla USA ťažšie než japonský útok na základňu Pearl Harbor počas druhej svetovej vojny či teroristické útoky z 11. septembra 2001.



Informovala o tom vo štvrtok stanica BBC.



Trumpova administratíva zvažuje trestné opatrenia voči Číne za spôsob, akým krajina pristupovala k riešeniu tejto globálnej krízy v jej počiatočných fázach. Peking tvrdí, že Spojené štáty chcú takto odvrátiť pozornosť od vlastného zlyhania pri zvládaní problémov súvisiacich s koronavírusovým ochorením COVID-19.



Nový druh koronavírusu od vlaňajšieho decembra, keď ho po prvý raz zaregistrovali u pacientov v čínskom meste Wu-chan, podľa najnovších údajov infikoval už vyše 1,2 milióna Američanov, pričom vyše 73.000 z nich chorobe podľahlo.



"Nikdy k tomu nemalo dôjsť. Malo sa to zastaviť priamo tam, kde to vypuklo - v Číne, ale nestalo sa tak," povedal v stredu Trump novinárom v Oválnej pracovni Bieleho domu.



Na otázku, či považuje pandémiu za "nepriateľský čin", Trump naznačil, že nepriateľom USA je skôr samotné vypuknutie epidémie než Čína. "Tohto neviditeľného nepriateľa (koronavírus) vnímam ako vojnu. Nepáči sa mi, akým spôsobom sa to sem dostalo, pretože sa tomu dalo predísť," vyhlásil americký prezident.



Prehlbujúce sa napätie medzi Washingtonom a Pekingom v stredu potvrdil aj minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo, keď znova kritizoval údajné manipulácie Číny týkajúce sa choroby COVID-19. Zmiernil však svoje predchádzajúce sporné tvrdenia o "veľkom množstve dôkazov" svedčiacich o tom, že patogén SARS-CoV-2 unikol z čínskeho laboratória.



Čínske štátne médiá ho obvinili z klamstva.



Jeden z najuznávanejších expertov amerického verejného zdravotníctva a člen Trumpovej operačnej skupiny pre riešenie koronakrízy Anthony Fauci uviedol, že najlepšie dôkazy naznačujú, že vírus nebol vytvorený v laboratóriu. Podľa neho sa ochorenie pravdepodobne vyvinulo v prírodnom prostredí a následne sa prenieslo na ľudí.