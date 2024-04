Trump: Kritika Netanjahua za útok Hamasu zo 7. októbra je namieste

Washington 30. apríla (TASR) - Bývalý prezident USA Donald Trump považuje za oprávnené kritizovať izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za to, že nedokázal zabrániť vlaňajšiemu útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael. Povedal to v rozhovore pre americký týždenník Time, píše TASR.



"Útok zo 7. októbra sa nikdy nemal stať. Mali všetko, aby mu mohli zabrániť. (O chystanom útoku) vedeli tisícky ľudí, ale nie Izrael - a myslím si, že (Netanjahua) za to vinia veľmi silno," uviedol Trump, ktorý je predpokladaným kandidátom republikánov v novembrových prezidentských voľbách.



Trump tvrdí, že ak by bol vlani prezidentom USA on, k útoku Hamasu by nebolo nedošlo. "Nikdy by sa to nebolo stalo, Hamas vôbec nemal peniaze," odkazoval na situáciu počas svojej vlády od roku 2017 do roku 2021. "Nebol žiaden terorizmus a na sto percent sme sa zbavili Islamského štátu. Teraz sa to začína vracať," povedal.



Izrael má podľa neho k dispozícii tie "najsofistikovanejšie zariadenia", aby podobným útokom zabránil. Trump však uistil, že v prípade jeho znovuzvolenia by Spojené štáty podporili Izrael, ak by naň zaútočil Irán.



S Netanjahuom mal podľa svojich slov zlú skúsenosť, keď sa údajne stiahol z pripravovanej americkej operácie, ktorej cieľom bolo zabiť generála Iránskych revolučných gárd Kásema Solejmáního. "Nepotešilo ma to a nezabudnem na to. O niečom to aj vypovedalo," dodal. Solejmáního zabili Spojené štáty pomocou dronu 3. januára 2020 v Iraku.



Na záver Trump podotkol, že ho izraelská verejnosť v drvivej väčšine podporuje. "Som veľmi oddaný Izraelu, oddanejší ako ktorýkoľvek iný (americký) prezident. Urobil som pre Izrael viac ako ktorýkoľvek iný prezident. A áno, budem chrániť Izrael," dodal Trump.