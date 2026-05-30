< sekcia Zahraničie
Trump kritizoval Bidenovú za tvrdenie, že Biden mal pri debate mŕtvicu
Bezprostredne po debate pritom Jill Bidenová výkon svojho manžela na verejnosti chválila.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 30. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok kritizoval manželku exprezidenta Joe Bidena za jej vyjadrenia, podľa ktorých si myslela, že mal jej manžel počas predvolebnej debaty s Trumpom v roku 2024 mozgovú príhodu. Bývalú prvú dámu Jill Bidenovú pritom Trump obvinil, že „nie je dobrá manželka“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Jill Bidenová počas propagačného turné k svojej nadchádzajúcej knihe o živote v Bielom dome hovorila o katastrofálnej debate, ktorá vtedajšieho demokratického prezidenta Joea Bidena prinútila odstúpiť z boja o znovuzvolenie.
„Bála som sa, pretože som Joea takto nikdy predtým ani potom nevidela. Nikdy,“ povedala pre reláciu CBS News Sunday Morning. Celý rozhovor sa bude vysielať tento víkend.
„Neviem, čo sa stalo,“ uviedla v časti rozhovoru zverejnenej v stredu. „Ako som to sledovala, pomyslela som si: ‚Môj bože, on má porážku.‘ A na smrť ma to vystrašilo,“ dodala.
Bezprostredne po debate pritom Jill Bidenová výkon svojho manžela na verejnosti chválila a pred priaznivcami mu povedala: „Joe, odviedol si skvelú prácu. Odpovedal si na každú otázku, poznal si všetky fakty.“
V knihe však Jill Bidenová píše, že manžel sa jej spýtal, či debatu pokazil, na čo mu odpovedala: „Áno, pokazil.“
„Jill Bidenová teraz na verejnosti konečne priznáva, že NEVEDELA, čo sa stalo so ‚Spáčom Joeom‘ počas našej veľkolepej a vysoko hodnotenej prezidentskej debaty v roku 2024,“ uviedol v piatok Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„Povedala, že si myslela, že má ‚mozgovú príhodu‘ a rôzne iné naozaj zlé veci, a predsa nikdy nevybehla na pódium, aby pomohla svojmu trpiacemu manželovi, ako by to urobila každá dobrá manželka.“
Trump dodal, že „jediná vec, ktorú zabudla spomenúť, bolo to, ako dobre som si viedol ja pred jeho takmer úplným kolapsom“, pričom tvrdil, že jeho vlastný výkon spôsobil, že Joe Biden „jednoducho a jasne zlyhal“.
Debatný výkon Joea Bidena vyvolal v Demokratickej strane intenzívne obavy z jeho evidentného chradnutia, čo neskôr viedlo k jeho odstúpeniu z boja o Biely dom v prospech vtedajšej viceprezidentky Kamaly Harrisovej. Tá však po skrátenej predvolebnej kampani vo voľbách proti Trumpovi prehrala.
Jill Bidenová počas propagačného turné k svojej nadchádzajúcej knihe o živote v Bielom dome hovorila o katastrofálnej debate, ktorá vtedajšieho demokratického prezidenta Joea Bidena prinútila odstúpiť z boja o znovuzvolenie.
„Bála som sa, pretože som Joea takto nikdy predtým ani potom nevidela. Nikdy,“ povedala pre reláciu CBS News Sunday Morning. Celý rozhovor sa bude vysielať tento víkend.
„Neviem, čo sa stalo,“ uviedla v časti rozhovoru zverejnenej v stredu. „Ako som to sledovala, pomyslela som si: ‚Môj bože, on má porážku.‘ A na smrť ma to vystrašilo,“ dodala.
Bezprostredne po debate pritom Jill Bidenová výkon svojho manžela na verejnosti chválila a pred priaznivcami mu povedala: „Joe, odviedol si skvelú prácu. Odpovedal si na každú otázku, poznal si všetky fakty.“
V knihe však Jill Bidenová píše, že manžel sa jej spýtal, či debatu pokazil, na čo mu odpovedala: „Áno, pokazil.“
„Jill Bidenová teraz na verejnosti konečne priznáva, že NEVEDELA, čo sa stalo so ‚Spáčom Joeom‘ počas našej veľkolepej a vysoko hodnotenej prezidentskej debaty v roku 2024,“ uviedol v piatok Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„Povedala, že si myslela, že má ‚mozgovú príhodu‘ a rôzne iné naozaj zlé veci, a predsa nikdy nevybehla na pódium, aby pomohla svojmu trpiacemu manželovi, ako by to urobila každá dobrá manželka.“
Trump dodal, že „jediná vec, ktorú zabudla spomenúť, bolo to, ako dobre som si viedol ja pred jeho takmer úplným kolapsom“, pričom tvrdil, že jeho vlastný výkon spôsobil, že Joe Biden „jednoducho a jasne zlyhal“.
Debatný výkon Joea Bidena vyvolal v Demokratickej strane intenzívne obavy z jeho evidentného chradnutia, čo neskôr viedlo k jeho odstúpeniu z boja o Biely dom v prospech vtedajšej viceprezidentky Kamaly Harrisovej. Tá však po skrátenej predvolebnej kampani vo voľbách proti Trumpovi prehrala.