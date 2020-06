Trump kritizoval guvernérov, žiada tvrdšie zásahy voči násilníkom

Washington 1. júna (TASR) - Prezident USA Donald Trump požadoval v pondelok tvrdšie zásahy voči osobám, ktoré počas súčasnej vlny protestov páchajú násilie a výtržnosti. Väčšina guvernérov amerických štátov podľa Trumpa nepostupuje dostatočne rázne, informovala agentúra AP.



Vlnu protestov a nepokojov vyvolala smrť neozbrojeného muža čiernej pleti Georgea Floyda v meste Minneapolis. Ten zomrel v pondelok 25. mája po brutálnom zásahu policajta, ktorý bol následne obvinený z vraždy tretieho stupňa a zo zabitia.



Trump s guvernérmi hovoril prostredníctvom videokonferencie, účastníkmi ktorej boli i predstavitelia orgánov činných v trestnom konaní a bezpečnostných zložiek.



"Väčšina z vás nepostupuje rázne. Musíte zatýkať ľudí," povedal Trump guvernérom, ktorých zároveň vyzval, aby voči násilníkom nasadili aj príslušníkov Národnej Gardy. To podľa neho pomohlo upokojiť aj situáciu v Minneapolise.



Prezident žiadal, aby boli podobné prísne opatrenia prijaté aj v ďalších mestách, kde došlo k prejavom násilia, sú ako New York, Filadelfia a Los Angeles.



"Musíte zatýkať ľudí, musíte ísť ľuďom po stopách, musíte ich umiestniť do väzenia na 10 rokov a potom sa takéto veci nikdy nezopakujú," povedal prezident. "Toto robíme vo Washingtone a chystáme sa urobiť niečo, čo ľudia nikdy predtým nevideli," dodal.