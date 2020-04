Trump kritizoval WHO za nezvládanie pandémie i nadržiavanie Číne

Washington 7. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok kritizoval na Twitteri Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) za zlyhanie počas pandémie choroby COVID-19. Súčasne obvinil WHO z toho, že má príliš blízko k Číne. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



Vo svojom tvíte Trump tiež vyjadril údiv nad tým, že organizácia "je z veľkej časti financovaná Spojenými štátmi a napriek tomu sa z nejakého dôvodu veľmi zameriava na Čínu".



Avizoval, že sa bude touto záležitosťou "bližšie zaoberať". Dodal, že "našťastie odmietol ich (WHO) počiatočnú radu, aby sme nechali naše hranice s Čínou otvorené". Následne Trump kladie otázku, prečo WHO dala Spojeným štátom "také zlé odporúčanie".



Trump pritom začiatkom tohto roka Čínu opakovane chválil, ako zvláda epidémiu, ktorej ohniskom je mesto Wu-chan. Neskôr však začal nielen s kritikou Číny, ale aj WHO. Táto kritika však prišla v čase, keď aj samotný Trump začal čeliť výhradám za neskorú reakciu na počiatočné príznaky pandémie na území USA. Vtedy ešte šéf Bieleho domu tvrdil, že riziko jej vypuknutia v USA je nízke.



Momentálne sú Spojené štáty krajinou s najvyšším počtom oficiálne nahlásených prípadov COVID-19. Počet úmrtí spôsobených touto chorobou sa už niekoľko dní zvyšuje o viac ako 1000 denne, čím sa USA postupne približujú k tragickým bilanciám Talianska a Španielska.