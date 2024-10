Trump kritizuje Fox News, vraj zmiernila voči demokratom

Washington 15. októbra (TASR) - Republikánsky kandidát na post prezidenta USA Donald Trump kritizoval televíziu Fox News, ktorá pripravuje rozhovor s jeho demokratickou protikandidátkou a viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Táto konzervatívna televízna stanica je podľa Trumpa "slabá a zmäkla voči demokratom". TASR o tom informuje podľa portálu Politico.



Trump to v pondelok večer napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social. Moderátora Fox News Breta Baiera, ktorý v stredu bude robiť rozhovor s Harrisovou, označil za príliš mierneho voči ľavici.



V inom príspevku zase tvrdil, že Harrisovej hovorca Ian Sams "prakticky Fox vlastní" a podľa Politico kritizoval aj ďalšie osobnosti televízie.



Trump by podľa svojich slov radšej videl, ako rozhovor s Harrisovou vedie "údernejší novinár". Volebný tím Trumpa reagoval na žiadosť o vyjadrenie odkazom na jeho predošlý príspevok.



V ďalšom texte Trump napísal, že Fox News "úplne zablúdila" a zaútočil na moderátorov Neila Cavuta, Erica Shawna a Arthela Nevilla. Taktiež osočoval členov Demokratickej strany, ktorí do televízie chodia.



Sám Trump sa v rozhovore pre stanicu Fox News objavil v nedeľu. Na Truth Social naznačil, že tam už nebude chodiť, "pretože sa to všetko jednoducho skončí v NIČOM".



Politico pripomína, že Trump býva pravidelne hosťom Fox News. V septembri mal interview na programe Fox & Friends a tento týžden sa zúčastní na debate organizovanej televíziou a bude odpovedať na otázky ženského publika.



Republikánsky exprezident a demokratická viceprezidentka priamo debatovali v televíznom štúdiu v rámci predvolebnej kampane len raz v septembri.



Napriek návrhom viacerých spravodajských médií vrátane televízie Fox News zorganizovať im debatu, sa už nestretnú. Trump to vylúčil s odôvodnením, že je veľmi neskoro. Prezidentské voľby v USA budú v utorok 5. novembra, no korešpondenčné hlasovanie sa už začalo.