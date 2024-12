Trump kritizuje milosť pre Huntera Bidena udelenú jeho otcom

Washington 2. decembra (TASR) – Zvolený americký prezident Donald Trump označil rozhodnutie dosluhujúceho prezidenta Joea Bidena, ktorým udelil milosť svojmu synovi Hunterovi, za zneužitie a justičný omyl.



"Zahŕňa milosť, ktorú Joe dal Hunterovi, aj rukojemníkov J-6 (útoku Trumpových sympatizantov na Kapitol zo 6. januára 2021), ktorí sú už roky väznení?" pýtal sa Trump v statuse na sociálnej sieti Truth, pričom dodal, že Bidenovo rozhodnutie označil za justičný omyl. TASR o tom informuje na základe správy denníka Independent.



Rozhorčenie v súvislosti s Bidenovým rozhodnutím vyjadrili aj viacerí republikánski kongresmani.



Člen Snemovne reprezentantov James Comer na sociálnej sieti X uviedol, že prezident Biden "od začiatku do konca klamal o korupčných aktivitách svojej rodiny".



"Nielenže nepravdivo tvrdil, že sa nikdy nestretol so zahraničnými obchodnými partnermi svojho syna a že jeho syn neurobil nič zlé, ale klamal aj vtedy, keď povedal, že Hunterovi Bidenovi neudelí milosť," deklaroval Comer.



Na tento aspekt upozornil aj legislatívny výbor Snemovne reprezentantov, ktorý si pripomenul vyhlásenia prezidenta Bidena a tlačovej tajomníčky Bieleho domu Karine Jean-Pierreovej, že Hunter Biden nedostane milosť. "Znova a znova vás klamali," uvádza sa vo vyhlásení výboru.



Senátor Charles Grassley na sociálnej sieti X napísal: "Som šokovaný, že prezident Biden udelil milosť svojmu synovi Hunterovi, pretože veľakrát povedal, že by to neurobil a ja som mu veril."



Bidenovo rozhodnutie však nepodporili ani všetci kongresmani za Demokratickú stranu.



Guvernér štátu Colorado Jared Polis uviedol, že ako otec Bidenovi rozumie, ale je "sklamaný, že svoju rodinu postavil nad záujmy krajiny". "Toto je zlý precedens, ktorý môžu zneužiť nasledujúci prezidenti," varoval Polis.



Člen Snemovne reprezentantov, demokrat Greg Stanton, sa tiež domnieva, že Biden starší "v tejto otázke pochybil". "Nebolo to politicky motivované trestné stíhanie," napísal Stanton na sociálnej sieti X a dodal, že Hunter Biden spáchal závažné zločiny a porota ho uznala vinným.



Udelenie milosti svojmu synovi Hunterovi Biden oznámil v noci na pondelok. Vo svojom vyhlásení vyjadril nádej, že Američania pochopia, prečo sa ako otec a prezident takto rozhodol.



Prezidentov syn Hunter Biden bol v júni uznaný za vinného z nezákonného držania strelnej zbrane. Podľa obžaloby klamal, že neužíva drogy, keď si v roku 2018 kupoval zbraň.



V septembri sa priznal k tomu, že v rokoch 2016-19 nezaplatil na daniach dovedna 1,4 milióna dolárov. Podľa prokurátorov peniaze namiesto toho minul na svoj luxusný život, eskortné služby a drogy. Priznaním sa vyhol verejnému procesu, na ktorom by sa zrejme rozoberali nelichotivé detaily z jeho osobného života, a bol by zahanbujúci nielen pre neho samotného, ale aj pre jeho rodinu.



Americký prezident udelil synovi milosť napriek tomu, že jeho kancelária ešte 8. novembra tvrdila, že tak neurobí, píše AP. Ukončil tak synove dlhé právne spory, ktoré sa tiahli prakticky celým jeho funkčným obdobím. Hunter Biden sa verejne priznal k vyšetrovaniu zo strany federálnych orgánov v decembri 2020 – iba mesiac po víťazstve svojho otca v prezidentských voľbách.



Viacerí komentátori špekulujú, že mnohým ľuďom, ktorí boli zatknutí za svoju úlohu pri nepokojoch na Kapitole z roku 2021, Trump udelí milosť hneď po tom, ako sa v januári vráti do úradu.



V súvislosti s incidentom, počas ktorého Trump pred takmer štyrmi rokmi vybičoval vášne skupiny svojich priaznivcov, bolo obvinených viac ako 1500 ľudí, doplnil Independent.