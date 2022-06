Trump kritizuje vyšetrovanie útoku na Kongres: Výsmech spravodlivosti

Washington 14. júna (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump v pondelok kritizoval vyšetrovanie útoku jeho priaznivcov na Kapitol z vlaňajšieho 6. januára, ktoré vedie výbor Snemovne reprezentantov, a označil to za "výsmech spravodlivosti". Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Podľa AFP Trump v 12-stranovom rozháranom liste napísal, že namiesto zameriavania sa na väčšie problémy krajiny predvádza výbor vedený demokratmi "súdnu frašku" a dúfa, že tak odvráti pozornosť amerického ľudu "od veľkej bolesti, ktorú zažíva".



Republikánsky exprezident zároveň zopakoval tie isté konšpiračné teórie o prezidentských voľbách v novembri 2020, ktoré podľa vyšetrovacieho výboru boli pre Trumpových podporovateľov 6. januára 2021 hlavným motivačným faktorom, aby vtrhli do Kapitolu, sídla amerického Kongresu. Ten mal práve v ten deň definitívne potvrdiť víťazstvo demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách a prehru Trumpa.



"Demokrati vytvorili príbeh o 6. januári, aby odvrátili pozornosť od oveľa väčšej a oveľa dôležitejšej pravdy - že voľby 2020 boli zmanipulované a ukradnuté," uviedol v liste Trump, ktorý v utorok oslavuje 76. narodeniny.



Trump sa hnevá, že vyšetrovací výbor je vo svojom prístupe jednostranný a "vysmieva sa spravodlivosti".



V rámci pondelkového vypočúvania svedkov, vysielaného v televízii, výbor pozostávajúci zo siedmich demokratov a dvoch republikánov pustil videá - v nich bývalí poradcovia Trumpa svedčili, že prezidenta opakovane upozorňovali, že jeho tvrdenia o rozsiahlych podvodoch vo voľbách sú nepravdivé.



"Keď som mu to vravel a aj to, ako bláznivo znejú niektoré z jeho obvinení, neprejavil ani náznak záujmu o skutočné fakty," vyhlásil vo výpovedi v pondelok bývalý americký minister spravodlivosti Bill Barr.