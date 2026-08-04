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Trump kritizuje vysoké zisky ropných firiem počas vojny s Iránom
Priemerná cena galónu (3,785 litra) bežného benzínu v USA od začiatku vojny, ktorú koncom februára rozpútali Spojené štáty a ich spojenec Izrael, vzrástla o viac ako 37 percent.
Autor TASR
Washington 4. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok kritizoval vysoké zisky veľkých ropných spoločností, ktoré podľa neho profitujú z vysokých cien ropy v dôsledku vojny s Iránom. Téma cien pohonných látok je pre Trumpa citlivá aj vzhľadom na novembrové voľby do Kongresu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Nepáči sa mi to. Zarábajú priveľa peňazí. V dôsledku nedostatku zarábajú priveľa peňazí,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome.
Priemerná cena galónu (3,785 litra) bežného benzínu v USA od začiatku vojny, ktorú koncom februára rozpútali Spojené štáty a ich spojenec Izrael, vzrástla o viac ako 37 percent.
Irán v odvete zaútočil na spojencov USA v oblasti Perzského zálivu a prakticky zablokoval strategický Hormuzský prieliv. Obe udalosti prispeli k prudkému rastu cien energonosičov.
Americké ropné spoločnosti ExxonMobil a Chevron v piatok oznámili výrazný rast ziskov, pričom pozitívny vplyv vojny na Blízkom východe podľa AFP výrazne prevážil nad negatívnymi faktormi. Zisk spoločnosti ExxonMobil sa v druhom štvrťroku viac ako zdvojnásobil na 14,5 miliardy dolárov. Zisk Chevronu dosiahol 12,1 miliardy dolárov, čo je viac ako päťnásobok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Výrazné zisky v dôsledku vojny vykázali aj ďalšie veľké ropné spoločnosti.
Trump, ktorý dlhodobo podporuje fosílne palivá, už v júni nariadil ministerstvu spravodlivosti preveriť prípadné neprimerané zvyšovanie cien zo strany ropného priemyslu.
V pondelok opäť kritizoval vysoké zisky ropných spoločností a uviedol, že s nimi „nie je spokojný“. „Mali by časť z toho vrátiť verejnosti a mali by znížiť maloobchodné ceny, teda ceny pre spotrebiteľov,“ povedal.
„Nepáči sa mi to. Zarábajú priveľa peňazí. V dôsledku nedostatku zarábajú priveľa peňazí,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome.
Priemerná cena galónu (3,785 litra) bežného benzínu v USA od začiatku vojny, ktorú koncom februára rozpútali Spojené štáty a ich spojenec Izrael, vzrástla o viac ako 37 percent.
Irán v odvete zaútočil na spojencov USA v oblasti Perzského zálivu a prakticky zablokoval strategický Hormuzský prieliv. Obe udalosti prispeli k prudkému rastu cien energonosičov.
Americké ropné spoločnosti ExxonMobil a Chevron v piatok oznámili výrazný rast ziskov, pričom pozitívny vplyv vojny na Blízkom východe podľa AFP výrazne prevážil nad negatívnymi faktormi. Zisk spoločnosti ExxonMobil sa v druhom štvrťroku viac ako zdvojnásobil na 14,5 miliardy dolárov. Zisk Chevronu dosiahol 12,1 miliardy dolárov, čo je viac ako päťnásobok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Výrazné zisky v dôsledku vojny vykázali aj ďalšie veľké ropné spoločnosti.
Trump, ktorý dlhodobo podporuje fosílne palivá, už v júni nariadil ministerstvu spravodlivosti preveriť prípadné neprimerané zvyšovanie cien zo strany ropného priemyslu.
V pondelok opäť kritizoval vysoké zisky ropných spoločností a uviedol, že s nimi „nie je spokojný“. „Mali by časť z toho vrátiť verejnosti a mali by znížiť maloobchodné ceny, teda ceny pre spotrebiteľov,“ povedal.