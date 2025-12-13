< sekcia Zahraničie
Trump: Lídri Thajska a Kambodže sa dohodli na obnovení prímeria
Autor TASR
Washington 12. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že Thajsko a Kambodža sa dohodli na obnovení prímeria po tom, ako si niekoľkodňové zrážky v pohraničnej oblasti vyžiadali najmenej 20 obetí. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
Najnovšie boje medzi susednými krajinami juhovýchodnej Ázie, ktoré vyplývajú z dlhotrvajúceho sporu o koloniálne vymedzenie ich 800-kilometrovej hranice, tiež vyhnali z domovov približne pol milióna ľudí na oboch stranách.
„Dnes ráno som viedol veľmi dobrý rozhovor s thajským premiérom Anutinom Čánvirakulom a kambodžským premiérom Hunom Manetom o veľmi nešťastnom opätovnom vypuknutí ich dlhotrvajúcej vojny,“ uviedol Trump na svojej platforme Truth Social.
„Dohodli sa, že od dnešného večera zastavia všetku streľbu a vrátia sa k pôvodnej mierovej dohode, ktorú uzavreli so mnou a s pomocou veľkého malajzijského premiéra Anwara Ibrahima,“ povedal s odkazom na dohodu uzavretú v júli.
„Obe krajiny sú pripravené na mier a pokračovanie obchodu so Spojenými štátmi americkými,“ poznamenal Trump a poďakoval Anwarovi za pomoc.
Thajsko v novembri pozastavilo platnosť dohody o ukončení nepriateľských operácií. Ako dôvod uviedlo výbuch pozemnej míny na hranici, pri ktorej utrpelo zranenia niekoľko vojakov.
Dohoda o prímerí z leta zastavila päťdňové boje medzi Thajskom a Kambodžou, pri ktorých zahynulo 43 osôb a približne 300.000 ľudí na oboch stranách hranice bolo vysídlených. Odvtedy predstavitelia oboch krajín hlásili sporadické potýčky.
