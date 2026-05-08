Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. máj 2026Meniny má Ingrida
< sekcia Zahraničie

Trump: Lietadlo od Kataru bude pripravené do Dňa nezávislosti USA

.
Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Trump opakovane obhajoval prijatie lietadla s argumentom, že odmietnutie bezplatného, veľmi drahého lietadla by bolo hlúpe, a tvrdil, že táto dohoda ušetrí peniaze americkým daňovníkom.

Autor TASR
Washington 8. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal, že veľké dopravné lietadlo, ktoré Spojeným štátom daroval Katar, bude pripravené na použitie ako vládny prostriedok do Dňa nezávislosti 4. júla. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Na otázku jedného z novinárov, či bude lietadlo k dispozícii do osláv Dňa nezávislosti USA pri príležitosti 250. výročia krajiny, šéf Bieleho domu odpovedal: „Áno“.

Americký prezident prijal lietadlo od Kataru v máji 2025 napriek ostrej kritike zo strany demokratov a odborníkov na etiku. To vyvolalo diskusiu o možnej korupcii a zahraničnom vplyve.

Cena Boeingu 747 sa odhaduje na približne 400 miliónov dolárov (340 miliónov eur). Demokrati označili tento dar za „flagrantnú korupciu“ a pohrozili protestmi v Kongrese.

Trump opakovane obhajoval prijatie lietadla s argumentom, že odmietnutie „bezplatného, veľmi drahého lietadla“ by bolo „hlúpe“, a tvrdil, že táto dohoda ušetrí peniaze americkým daňovníkom.

Katar tiež odmietol kritiku tejto dohody. Tamojší premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání pre CNN uviedol, že išlo o „transakciu medzi vládami“ s tým, že nerozumie kontroverzii, ktorá ju obklopuje.
.

Neprehliadnite

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním

VIDEO: ZÁSAH NA BRATISLAVSKOM HRADE: Cudzinci sa pokúsili o krádež

HEGER: Zhoršenie ratingu ma neteší. Nepáči sa mi, ak ho vláda zľahčuje