Trump: Lietadlo od Kataru bude pripravené do Dňa nezávislosti USA
Autor TASR
Washington 8. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal, že veľké dopravné lietadlo, ktoré Spojeným štátom daroval Katar, bude pripravené na použitie ako vládny prostriedok do Dňa nezávislosti 4. júla. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Na otázku jedného z novinárov, či bude lietadlo k dispozícii do osláv Dňa nezávislosti USA pri príležitosti 250. výročia krajiny, šéf Bieleho domu odpovedal: „Áno“.
Americký prezident prijal lietadlo od Kataru v máji 2025 napriek ostrej kritike zo strany demokratov a odborníkov na etiku. To vyvolalo diskusiu o možnej korupcii a zahraničnom vplyve.
Cena Boeingu 747 sa odhaduje na približne 400 miliónov dolárov (340 miliónov eur). Demokrati označili tento dar za „flagrantnú korupciu“ a pohrozili protestmi v Kongrese.
Trump opakovane obhajoval prijatie lietadla s argumentom, že odmietnutie „bezplatného, veľmi drahého lietadla“ by bolo „hlúpe“, a tvrdil, že táto dohoda ušetrí peniaze americkým daňovníkom.
Katar tiež odmietol kritiku tejto dohody. Tamojší premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání pre CNN uviedol, že išlo o „transakciu medzi vládami“ s tým, že nerozumie kontroverzii, ktorá ju obklopuje.
