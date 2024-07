Trump má ako exprezident imunitu voči niektorým obvineniam

Washington 1. júla (TASR) - Americký Najvyšší súd v pondelok rozhodol, že Donald Trump má ako bývalý prezident určitú imunitu voči trestnému stíhaniu. Môže to oddialiť jeho súdny proces v prípade obvinenie zo sprisahania s cieľom zvrátiť výsledky prezidentských volieb v roku 2020. TASR o tom informuje s odvolaním na správu agentúry AFP.



Sudcovia Najvyššieho súdu USA rozhodli v pomere šesť ku trom štyri mesiace pred americkými prezidentskými voľbami. V nich sa Trump s najväčšou pravdepodobnosťou opäť stretne s demokratickým kandidátom a súčasným prezidentom USA Joeom Bidenom.



Exprezident USA označil pondelkové rozhodnutie Najvyššieho súdu za "veľké víťazstvo" pre americkú ústavu a demokraciu. "Som hrdý na to, že som Američan!" napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social.



Trump je obvinený zo snáh o zvrátenie výsledkov volieb z roku 2020, v ktorých nad ním zvíťazil Biden. Súčasťou toho bol aj útok Trumpových stúpencov na sídlo amerického Kongresu zo 6. januára 2021.



Exprezident a jeho právnici tvrdia, že voči obvineniam súvisiacim s výkonom prezidentskej funkcie má imunitu. Všetky činy, z ktorých bol obvinený, spadajú podľa nich do "okrajových" úradných úkonov prezidenta.



Bidenov volebný tím v pondelok v súvislosti s rozhodnutím Najvyššieho súdu kritizoval exprezidenta. "Donald Trump vybuchol po tom, čo prehral voľby v roku 2020, a povzbudil dav, aby zvrátil výsledky... Myslí si, že je nad zákonom, a je ochotný urobiť čokoľvek, aby získal a udržal si moc," uviedol v stanovisku.



Konzervatívny predseda Najvyššieho súdu USA John Roberts povedal, že prezidenti disponujú "absolútnou imunitou" voči trestnému stíhaniu za úradné činy vykonané počas výkonu funkcie. Na činy vykonané mimo úradu sa podľa neho "imunita nevzťahuje". Prípad tak bol odovzdaný súdu nižšej inštancie.



Traja liberálni sudcovia s takýmto tvrdením nesúhlasia. Sudkyňa Sonia Sotomayorová uviedla, že nikdy v histórii USA nemal "prezident dôvod domnievať sa, že bude chránený pred trestným stíhaním, ak využije právomoci svojho úradu na porušenie trestného zákona".