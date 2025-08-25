< sekcia Zahraničie
Trump má záujem o pozemky v Južnej Kórei, sú na nich americké základne
Trump zároveň zdôraznil, že v Južnej Kórei sa nachádza približne 40.000 amerických vojakov, a vojenské vzťahy medzi krajinami označil za dobré.
Autor TASR
Washington 25. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že chce, aby Spojené štáty vlastnili pozemky v Južnej Kórei, na ktorých sú americké vojenské základne. Trump sa tak vyjadril počas tlačovej konferencie so svojim juhokórejským partnerom I Če-Mjongom v Bielom dome, píše TASR podľa správy agentúry AFP a Jonhap a televízie BBC.
„Jednou z vecí, ktoré by som chcel urobiť, je požiadať ich, aby nám poskytli vlastníctvo pozemkov, na ktorých máme veľkú pevnosť... Minuli sme veľa peňazí na výstavbu a Južná Kórea prispela určitou sumou, ale rád by som zistil, či by sme sa mohli zbaviť nájomnej zmluvy a získať vlastníctvo pozemkov, na ktorých máme obrovskú vojenskú základňu,“ uviedol americký prezident.
Trump zároveň zdôraznil, že v Južnej Kórei sa nachádza približne 40.000 amerických vojakov, a vojenské vzťahy medzi krajinami označil za dobré.
Šéf Bieleho domu uviedol, že Washington a Soul „sa navzájom potrebujú“ a odvolával sa na obchodné partnerstvo medzi nimi. „Milujeme to, čo robia, milujeme ich výrobky, milujeme ich lode, milujeme veľa vecí, ktoré vyrábajú,“ vyhlásil Trump. Dodal, že Kórea potrebuje ropu a plyn a USA s ňou chcú ďalej obchodovať.
Juhokórejský líder ocenil Trumpove snahy „dosiahnuť mier“, a to predovšetkým v spojitosti s vojnou na Ukrajine. I dodal, že si želá mier aj na Kórejskom polostrove. Trump predtým naznačil, že by sa tento rok rád stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.
„Jednou z vecí, ktoré by som chcel urobiť, je požiadať ich, aby nám poskytli vlastníctvo pozemkov, na ktorých máme veľkú pevnosť... Minuli sme veľa peňazí na výstavbu a Južná Kórea prispela určitou sumou, ale rád by som zistil, či by sme sa mohli zbaviť nájomnej zmluvy a získať vlastníctvo pozemkov, na ktorých máme obrovskú vojenskú základňu,“ uviedol americký prezident.
Trump zároveň zdôraznil, že v Južnej Kórei sa nachádza približne 40.000 amerických vojakov, a vojenské vzťahy medzi krajinami označil za dobré.
Šéf Bieleho domu uviedol, že Washington a Soul „sa navzájom potrebujú“ a odvolával sa na obchodné partnerstvo medzi nimi. „Milujeme to, čo robia, milujeme ich výrobky, milujeme ich lode, milujeme veľa vecí, ktoré vyrábajú,“ vyhlásil Trump. Dodal, že Kórea potrebuje ropu a plyn a USA s ňou chcú ďalej obchodovať.
Juhokórejský líder ocenil Trumpove snahy „dosiahnuť mier“, a to predovšetkým v spojitosti s vojnou na Ukrajine. I dodal, že si želá mier aj na Kórejskom polostrove. Trump predtým naznačil, že by sa tento rok rád stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.