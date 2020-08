Trump je zo zatknutia svojho exporadcu Bannona nepokojný

Steve Bannon. Foto: TASR/AP

Washington 20. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v reakcii na zatknutie svojho bývalého poradcu Stevea Bannona vo štvrtok povedal, že má z toho veľmi zlé pocity, ale nevie nič o organizácii, s ktorou Bannon podľa obžaloby zneužil zbierku peňazí na výstavbu múru. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters." povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. "" dodal.Bannon je obvinený z toho, že spolu s troma ďalšími ľuďmi okradol darcov online zbierky peňazí s názvom "", teda Staviame múr. Darcami boli Trumpovi podporovatelia a ich peniaze mali pomôcť postaviť múr na južnej hranici USA, ktorý má "" z Mexika a ďalších krajín. Postavenie múru sľúbil Trump v roku 2016 vo svojej predvolebnej kampani, ktorú vtedy pripravil práve Bannon.Obvinenia proti štvorici mužov sa nachádzajú v obžalobe na federálnom súde v newyorskej štvrti Manhattan. Píše sa v nej, že federálna prokuratúra obvinila Bannona a troch ďalších ľudí zo "" v súvislosti s online zbierkou peňazí, v ktorej sa zhromaždilo vyše 25 miliónov dolárov na vybudovanie múru popri južnej hranici Spojených štátov.Podľa obžaloby Bannon sľúbil, že 100 percent darovaných peňazí bude využitých na projekt výstavby múru na hranici s Mexikom, ale obžalovaní spoločne využili státisíce dolárov spôsobom, ktorý nie je v súlade so zverejneným zámerom projektu. Nevyužili ich na stavbu, ale na svoj vlastný zisk.V obžalobe sa ešte píše, že obvinení okrem iného sfalšovali faktúry, aby zakryli svoje skutočné činy.Obvinenými sú Bannon, zakladateľ organizácie Brian Kolfage, Andrew Badolato a Timothy Shea, uviedla agentúra AFP.Kolfage, 38-ročný muž žijúci na Floride, sa na začiatku zbierky zaviazal, že všetky vyzbierané peniaze pôjdu na múr a on si nevezme žiadne finančné vyrovnanie - ale podľa obžaloby si vzal vyše 350.000 dolárov na vlastné využitie a snažil sa to zatajiť.Bannon (66) spustil zbierku so spoločníkmi v roku 2018 a vyše milióna dolárov od darcov prelial do neziskovej organizácie, ktorú mal pod kontrolou - a niektoré z týchto peňazí použil na osobné výdavky, uviedli prokurátori v obžalobe.Ako píše AFP, pred Trumpovou prezidentskou kampaňou z roku 2016 riadil Bannon - drzý, agresívne konzervatívny hlas amerického nacionalizmu - krajne pravicový portál Breitbart News. Bannon stál potom aj za niekoľkými najspornejšími krokmi Trumpa, napríklad za zákazom vpustiť na územie USA niektorých cestujúcich zo zahraničia a za stiahnutím USA z Parížskej klimatickej dohody.Bannona po jeho častých sporoch s inými predstaviteľmi v Bielom dome, a aj so samotným Trumpom, prepustili v auguste 2017.