Trump: Macronove tvrdenia o NATO sú urážlivé

Londýn 3. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump kritizoval v utorok v Londýne, kde sa začína summit Severoatlantickej aliancie, tvrdenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, podľa ktorého NATO zažíva "mozgovú smrť". Označil ho za veľmi urážlivé voči zvyšným 28 členským štátom NATO.



"NATO plní významný účel," povedal Trump. "Nikto nepotrebuje NATO viac než Francúzsko," poznamenal s tým, že Macron podľa neho niekedy robí veci, ktoré sú pre Francúzsko kontraproduktívne.



Trump - ktorý sa má počas utorka v rámci summitu NATO s Macronom stretnúť - je podľa svojich slov prekvapený, že Francúzsko sa, ako to nazval, "zrieka Severoatlantickej aliancie".



Macron sa totiž v novembri v rozhovore pre týždenník The Economist posťažoval na nedostatočnú koordináciu medzi Európou a Spojenými štátmi v rámci NATO a na jednostranné agresívne kroky v Sýrii podnikané Tureckom ako kľúčovým členom Aliancie.



Trump ďalej oznámil, že nebude zasahovať do predvolebnej kampane v Británii, kde sa 12. decembra uskutočnia predčasné parlamentné voľby. Takisto avizoval, že počas summitu sa stretne s britským premiérom Borisom Johnsonom, píše agentúra AFP.



Trump uviedol, že brexit podporuje, a dokonca ho údajne predpovedal, povedal na spoločnej tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom, napísal spravodajský portál Sky News. "Nebudem do (volieb) zasahovať, ale Boris (Johnson) je veľmi schopný a myslím si, že odvedie veľmi dobrú prácu," dodal.



Lídri krajín NATO si v utorok na recepcii v Buckinghamskom paláci v Londýne pripomenú 70. výročie Aliancie. Zasadnutie Severoatlantickej rady (NAC) je naplánované na stredu.